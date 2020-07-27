Психологи говорять, що часто подружжя просто не хоче або не здатне шукати компроміси та змінюватися, бо їм значно простіше не помічати кризи у стосунках. Але це може зруйнувати їх сім’ю.

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська вважає, що іноді рішення вийти із стосунків є найкращим виходом для обох. Хоча деякі стосунки ще можна врятувати. Тому вона вирішили описати у фейсбуці ознаки, які доводять, що у стосунках присутня криза.

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Де ж та межа? Як зрозуміти, коли варто боротися за стосунки, а коли відступити і прийняти власну неспроможність щось змінити?

За словами психологині, в стосунках люди часто можуть не помічати, або відверто ігнорувати проблеми. Тому Наталія Гаєвська підготувала 8 ознак, що стосунки переживають кризу, хоча і намагаються її проігнорувати.

8 ознак, що стосунки переживають кризу

Порушення комунікацій

Іноді такі партнери у парі починають щось не договорювати чи приховувати від другої половинки. Якщо ви або ваш партнер уникаєте якихось питань чи боїтеся попросити щось прямо, то це може бути поганою ознакою. І іноді все починається з дрібничок: промовчати, коли насправді ви не погоджуєтеся, не перепитати зайвий раз думку партнера, а самому "придумати" її тощо.

Але це руйнує дуже важливу річ в стосунках – довіру. Якщо ви відчуваєте, що ваш партнер не чує вас або ви самі не до кінця розумієте кохану людину, то поставити собі запитання, наскільки ви довіряєте одне одному, щоб могти безпечно та відверто висловлювати свої думки?



Партнери починають менше говорити / Фото ЧаРівне

Втрата емоційного зв'язку

У здорових та міцних стосунках час від часу спостерігається зростання або зменшення емоційних зв’язків. Це залежить від життєвих обставин партнерів, рівня стресу, сексуального потягу та фізичного здоров’я. Проте, якщо тривалий час ігнорувати втрату емоційного зв'язку, то це може створити кризу в парі.

Лише відверте спілкування без звинувачень чи маніпуляції повинно бути в парі. Саме це дозволить вам не втратити емоційного зв'язку, попри неминучі "американські гірки" почуттів та емоцій на всіх етапах стосунків.

Втрата фізичного контакту

Криза у сім’ї починається з того, що ви чи ваш партнер перестаєте відчувати потребу торкатися одне одного, і обійми та поцілунки перетворюються на формальність або взагалі викликають неприязнь.

Якщо це трапилось у вашій парі, то варто розуміти, що за цим стоїть більша проблема. Партнери на рівні фізичного контакту часто підсвідомо "відштовхують» партнера і таким чином намагаються уникнути ухвалення важливих рішень.

Ви не можете знайти компромісу чи порозуміння

Часто в сім’ях виникають певні відмінності в життєвих цінностях. До прикладу, різні релігії, різні погляди на кількість та виховання дітей, в якій країні жити тощо. Якщо ви не можете знайти компросіму, то це все може з часом перетворитись на "бомбу уповільненої дії", яка отруїть взаємини, якщо завчасно не обговорити та не узгодити всі принципові моменти.

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"Червоні прапорці" в стосунках

Тут мова йде про неприйняття певних особливостей чи недоліків партнера, які люди часто намагаються ігнорувати, вважаючи несуттєвими. Але вони з часом накопичують незадоволення, роздратування та навіть образу.

До того ж, "червоними прапорцями" є і те, коли систематично партнер не стримується і кричить на вас за присутності чужих. В такому випадку його не варто виправдовувати, що він хороший, гарно заробляє, дбає про сім'ю тощо. Бо таким ігноруванням власного роздратування та незадоволення потреб, ми самі підштовхуємо стосунки до кризи.

Дистанціювання, яке переходить у відчуження

Так, будь-якій людині іноді необхідно побути на самоті, приділити увагу своїм хобі, поспілкуватися з друзями тощо. Але часом відстань між двома людьми непомітно зростає, перетворюючи стосунки на формальність.

Тож, якщо ви чи ваш партнер відчуваєте, що віддаляєтесь, поставте собі важливе запитання: а чи ще залишились "ми", чи є лише "я" і "ти"?



Партнери віддаляються один від одного / Фото Tochka.net

Різний темп особистісного розвитку та зростання

У парах іноді буває так, що один партнер вже закінчує другу вищу освіту, записався на онлайн-курси з ведення власного бізнесу, а інший – залишається задоволений низькооплачуваною роботою. І це здається нормальним, але з часом почуття любові притупляться і виникне запитання, а чи в одному напрямку вони рухаються? Чи збігаються їхні основні цілі та наміри?

Часто пари ігнорують цей фактор стосунків, пов'язаний із самореалізацією, помилково думають, що партнер "підтягнеться". Але, не домовившись "на березі" про власні пріоритети та подружні цінності, партнери можуть "скотитися" в конкуренцію з партнером.

Ви відчуваєте, що змінилися

Ви можете залишатися в стосунках, але найважливішими у вашому житті повинні бути стосунки з собою. Якщо ви виявили, що все те, що раніше вас об'єднувало з партнером, більше не об'єднує і немає ні сил, ннемає бажання щось змінювати, то можливо, час розійтися?

Часом рішення вийти із стосунків є найліпшим виходом для обох, навіть, якщо на перший погляд, це не так. Проте не треба затримувати того, хто йде від вас, щоб той, хто йде до вас мав змогу прийти.