82-річна бабуся побила бодібілдера-злодія, який вломився в її будинок

Мешканець Нью-Йорку обрав собі, на його думку, слабку жертву. Він вдерся в будинок однієї бабусі, проте для нього це закінчилося погано.

82-річна Віллі Мерфі вже збиралася спати, коли почула, як хтось загрюкав у двері й вимагав викликати швидку допомогу, пише CNN.

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Натомість Мерфі зателефонувала в поліцію, але не відкрила чоловікові двері та не впустила його у будинок. Це розлютило зловмисника і він виламав двері.

"В будинку напівтемно, я сама, я стара. Але знаєте що? Я – сильна. Він обрав не той будинок", – сказала жінка. Виявилось, що літня жінка – бодібілдер, колишня переможниця конкурсів і вона майже щодня відвідує тренування.



Віллі Мерфі побила зловмисника / Фото CNN

Тому жінка вирішила самостійно захиститись від злодія. "Я взяла стіл і знаєте що? Він зламався! Тоді я атакувала його ніжками від столу", – розповідає жінка. Також бабуся кинула в нього пляшку від дитячого шампуню та пару разів пнула шваброю.

Хоча бабуся каже, що легко підіймає 100 кілограмів, їй було важко випхати чоловіка з дому, який вже лежав на землі. В цей момент нарешті приїхали поліція. Чоловіка відправили у лікарню.