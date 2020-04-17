88-річний дідусь на підйомному крані відвідав дружину в будинку для літніх людей: відео

Дідусь Нік Автгес орендував підйомний кран, щоб поспілкуватися зі своєю дружиною, яка живе в будинку для літніх людей. Так, вони змогли поговорити і навіть доторкнутися один до одного.

Пара разом у шлюбі вже 61 рік, але рік тому Маріон довелося переїхати в будинок для людей похилого віку. З тих пір Нік кожен день відвідував свою дружину, пише NY Post.

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Але через пандемію і карантин йому заборонили приходити, щоб мінімізувати можливість зараження всередині будинку престарілих.

Тому родичі Ніка, помітивши, що він дуже сумує за своєю дружиною, допомогли йому організувати зустріч за допомогою підйомного крану.

Його син Кріс пішов у будинок престарілих і домовився з адміністрацією про спецоперацію для закоханих. Вже на наступний день Нік піднявся до вікна Маріон, де вони змогли поспілкуватися і доторкнутися один до одного.

Дивіться відео, як дідусь піднімався до дружини на підйомному крані:



"Ми одружені вже 61 рік, але любимо один одного так само, як в перший день", – сказав дідусь після зустрічі.