8 фактів, які показують, що хлопець вас обманює

Інколи людині складно сказати про розрив стосунків, тому вона може почати зраджувати та обманювати свого партнера. Звичайно ж, не кожна дівчина вірить в те, що її хлопець зраджує, проте це дійсно можливо.

Тому зверніть увагу на ці 15 ознак, які показують, що вас обманює коханий, передає видання Anewmode.

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Звичайно ж, один або два з цих фактів можуть нічого не означати, але якщо їх кількість буде збільшуватися, то задумайтеся над своїми стосунками.

8 фактів, що вас обманює хлопець

Він проводить у своєму телефоні чи соцмережах більше часу, ніж зазвичай

Якщо ваш коханий раптово почав носити всюди з собою телефон та проводити там забагато часу, задумайтеся. Якщо він не говорить вам, з ким спілкується і злиться, якщо ви попросите його показати – то це знак, що він обманює або збирається обманути.

Адже чоловікові, який на 100% віддається одним відносин і не має іншої жінки, нічого приховувати. Він не буде постійно надсилати повідомлення комусь іншому і так дивно поводитися.



Перша ознака, коли хлопець забагато "сидить" в телефоні

Він дбає про свою зовнішність більше, ніж раніше

Якщо ваш коханий почав захоплюватися своєю зовнішністю, хоча раніше цього не робив. До прикладу, раптово почав ходити в спортзал чи худнути, але до того, не виявляв інтерес до цього, або змінив зачіску чи купує собі новий одяг – це все поширені форми поведінки чоловіків, коли вони намагаються сподобатися жінці (він міг так робити, коли ви вперше почали з ним зустрічатися!).

Звичайно, можливо, він просто хоче почувати себе добре і вразити вас, тоді це добре. Але якщо ви помітили, що ця увага приділяється не вам, то перевірте, чи не обманює вас коханий.

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Він почав раптово затримуватися на роботі

Якщо чоловікові раптом доводиться частіше їздити у відрядження за місто або він почав часто затримуватися в офісі – це може викликати занепокоєння.

Звичайно, якщо режим його роботи дійсно змінився, то тоді вам немає про що турбуватися. Але якщо ви знаєте, що це не так, задумайтеся. Можливо, він використовує слово "робота" як прикриття, а насправді навіть не проводить час в офісі.

Хлопець уникає близькості з вами

Якщо хлопець почав приділяти вам менше уваги чи припинив показувати свою ласкаву і люблячу поведінку, то це може свідчити про обман. А якщо він почав уникати сексу з вами, то це взагалі може бути ознакою того, що йому вже достатньо його з кимось іншим.



Дивно, якщо хлопець раптово починає уникати близькості з вами

Він приховує свої фінанси

Раніше ваш коханий залишав свої виписки з кредитних карток або рахунки у вільному доступі, а тепер це припинив робити або ж приховує їх? Можливо він витрачає гроші на нову дівчину, новий одяг для себе чи подарунки комусь і не хоче, щоб ви це помітили. Тоді вам потрібно дійсно з'ясувати, чи не змінилися його фінанси та на що він витрачає гроші.

У нього серйозні перепади настрою

Часто нові стосунки можуть бути захоплюючими та веселими, проте якщо вони не одні, то людина може почуватися тривожно. Тому якщо ваш чоловік обманює вас, то він може час від часу бути щасливим і радісним протягом однієї хвилини, а вже наступної – похмурим і пригніченим.

Зауважимо, що людина, яка обманює, навряд чи матиме цілком стабільний настрій, тому що вона втягується в справу, а це хвилювання, провина, розгубленість, невпевненість тощо. Але емоції тяжко приховати, тому подивіться за своїм хлопцем.

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Він пахне чужими жіночими парфумами

Це не лише можуть бути парфуми (хоча це досить вагома підказка), можливо, ви відчуваєте запах сигарет, проте він не курить, або відчуваєте запах нового гелю для душ, але у вашій ванній стоїть інший.



Сліди інших жінок на одязі хлопця свідчать про зраду

Також варто задуматися про те, що вас обманюють, якщо ви бачите сліди від помади на його одязі.

Він перестає говорити "я тебе кохаю"

Чоловікові, який обманює, швидше за все, не буде зручно виявляти до вас прихильність чи постійно триматися за руки і обійматися.

Якщо він раніше часто говорив "я тебе кохаю" і дарував компліменти, а тепер ці три слова більше вимовляються, а компліменти "пересохли", то це означає, що він емоційно дистанціюється від вас. І, ймовірно, знайшов собі іншу.