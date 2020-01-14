8 фраз, щоб заспокоїти істерику в дитини

Кожна дитина повинна навчитися керувати своїм гнівом. Тому батьки повинні закласти фундамент цієї навички, керуючи власними емоціями перед роздратуванням.

Поради для батьків опублікувало видання Mother.ly.

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Наступного разу, коли в малюка буде істерика, спробуйте її зупинити, сказавши одну з цих фраз:

Замість фрази "Перестань розкидати речі"

Скажіть дитині: "Якщо ти розкидаєш свої іграшки, то я думаю, що тобі не подобається грати з ними".

Замість: "Старші діти цього не роблять"

Використайте фразу: "У великих дітей і навіть у дорослих людей іноді виникають великі почуття. Це нормально, ці почуття пройдуть".

Чим старше стають ваші діти, тим більшими є проблем, через які виникають почуття. Сказажіть їм, що великі діти не відчувають гніву, розчарування чи тривоги – просто неправда. Це буде заохочувати дітей уникати чи придушувати емоції.

Замість фрази "Твоя кімната брудна, прибери її"

Скажіть: "Як щодо того, що ми разом прибрали цей куточок твоєї кімнати? Я допоможу тобі".

Тобто замість того, щоб зосередитись на завданні з прибирання величезного безладу, перекладіть ціль на початок – дайте малечі поштовх для продовження.

Замість: " Перестань скиглити"

Спробуйте: "Як щодо швидкого "переходу" до твого звичайного голосу?"

Іноді діти скиглять і навіть не усвідомлюють цього. Просячи їх перефразовувати фрази нормальним тоном, ви вчите їх тому, що їхня мова і те, як вони говорять, має значення.

Замість фрази " Скільки разів я повинен це повторити?"

Використайте фразу: "Я бачу, що ти мене не почув в перший раз. Як щодо того, що фразу, яку я тобі скажу, ти мені прошепочеш?"

Адже зміна голосу додає елементу гри. До того ж, коли ваша дитина повторить те, що почує, це зміцнить ваше повідомлення і дитина це запам’ятає.

Замість: "Перестань засмучуватися"

Скажіть: "Це зараз занадто важко? Давай зробимо перерву і повернемося до цього завдання за 17 хвилин".

На основі дослідження, формула продуктивності полягає в тому, щоб працювати 52 хвилини, а відпочивати – 17. Зробивши перерву від напруженості, пов'язаної із завданням, ти повертаєшся до нього готовий почати заново та продуктивніше, ніж раніше. (Ця концепція стосується домашніх завдань, занять музики чи занять спортом).

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Замість: "Іди до своєї кімнати"

Скажіть своїй дитині: "Я буду залишатися тут біля тебе, поки ти не будеш готовий обійнятися".

Адже ізоляція показує те, що з вашою дитиною щось не так. Будучи з нею, поки вона не буде готова робити щось разом, ви показуєте, що завжди будете поруч.

Замість: "Перестань кричати!"

Використайте фразу: "Я буду робити вигляд, що задуваю свічки до дня народження. Ти зробиш це зі мною?"

Вся справа в тому, що глибоке дихання допомагає повернути організм у спокійний стан.