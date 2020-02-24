8 кумедних фото, які зрозуміють лише батьки

Бути батьками – це переживати категорично новий спектр емоцій. Деякі з них будуть приємними, деякі – не дуже.

Видання BuzzFeed News зробили підбірку того, як батьки відчувають себе у деякі моменти свого життя. Ці кадри змусять мам та тат плакати або сміятися, бо тільки вони розуміють, як важко виховувати дітей.

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Так, перша світлина показує моральний стан батьків, коли їх малечу забрали рідні на кілька годин. Адже це величезне полегшення і цей час приносить велике щастя для всіх мам і тат, бо вони нарешті можуть хоч трохи відпочити.



Коли дідусь та бабуся забрали дітей на декілька годин

Друге фото описує ситуацію, як батьки приймають ванну з дітьми. Адже малеча ніколи не може спокійно посидіти на місці – вони обов'язково мають обстежити всю територію ванни та відкрити всі пляшечки.



Приймати ванну з маленькою дитиною – це десь ось так

Третє фото дуже життєве для батьків, які мають двох дітей. На світлині зображено обличчя людини, яка дивиться в різні сторонни. Адже за двома дітьми одночасно встежити практично нереально.



Коли намагаєшся стежити за обома дітьми

Наступна світлина зображує батька, який дещо забув. Він не поклав подарунок замість зубчика, який випав у дитини. Далі буде сумний момент, коли дитина в очікуванні зазирне під подушку, але зубна фея "забула" прийти.



Коли дитина прокидається, а тато згадав, що зубна фея "забула" прийти

П'ятий кадр про те, як виглядають дитячі маленькі ручки, і які вони є насправді.



Як виглядають дитячі маленькі ручки

Наступне фото про те, як себе відчуває мама, коли закінчила першу дитячу саморобку з блискитками. Адже ви, як і вся квартира, точно будете "світитися" ще кілька днів.



Коли мама закінчила дитячу саморобку з блискітками

Ще одне фото описує злість одного з батьків, коли вони не можуть дочекатися допомоги з дитиною від свого партнера. Адже їм теж треба відпочинок від малечі.



Коли дістало, що партнер не допомагає з дитиною

Останнє фото описує реакцію батьків, коли їхня дитина починає вередувати в гостях. Всі дорослі завжди бояться такої ситуації, адже заспокоїти малечу дуже важко, а за її вибрики може бути соромно.



Коли бачиш, як твоя дитина в гостях "викидує коники"