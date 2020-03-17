8 найважливіших речей, які повинні робити всі пари для міцних стосунків

Стосунки – це велика робота, і пара повинна будувати їх на довірі, любові та спілкуванні. І хоча кожна пара має власні потреби, є деякі основні правила, яких ви можете дотримуватися щодня, щоб покращити ваші стосунки і зробити їх міцнішими.

Всі стосунки потребують люблячого догляду та наполегливої ​​праці, щоб "процвітати". За словами психологів, потрібна практика та готовність бути вразливими до людини, яку ви любиш, пише Yourtango.

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Нижче навеедено 8 найважливіших речей, які пари повинні робити заради міцних та здорових стосунків.

Відкрито спілкуйтеся

Ви повинні відкрито та чесно спілкуватися один з одним. Адже приховане спілкування може призвсти до пролем у парі, бо так ви розповідаєте іншій людині не все, а лише те, що ви хочете, аби вона знала.

До того ж, спілкування та зв’язок – це те, наскільки емоційно близько ви відчуваєте свого партнера.

Зрозумійте, що у вас обох різні потреби

Вам потрібно домовитися, щоб задовольнити ваші та індивідуальні потреби вашого партнера.

Деякі пари створюватимуть аргументи підсвідомо, щоб отримати трохи більше вільного часу. Адже це дозволяє їм мати власний простір.

Цінуйте інтереси та потреби свого партнера / Фото Unsplash

Тому запитайте, що потрібно вашому партнеру і кажіть, чого потребуєте ви. Нормально, щоб пари не мали однакових інтересів та потреб.

Не втрачайте себе у відносинах

Ви можете втратити себе у стосунках. Це частіше зустрічається, коли пари одружуються в молодості і не мають повністю індивідуальності.

Натомість здорові стосунки – це коли двоє людей шанують те, що індивідуально заповнює їх всередині. Почитайте книгу, подивіться телевізор або, можливо, пообідайте з другом/подругою, і дозвольте вашому партнеру зробити те саме.

Проведіть час разом

Виділіть час тільки для вас двох і зробіть це пріоритетом для вас обох. Ходіть на побачення не рідше ніж кожні два тижні, щоб не втрачати більшу частину зв’язку. Сенс у тому, щоб з’єднатися як пара.

Разом йдіть до спільних цілей

Переконайтесь, що ви обоє на одній стороні, що у ваших стосунках у однго партнера немає влади чи контролю, поважайте інтереси один одного.

Підтримуйте один одного, допомагайте і разом йдіть до цілі.

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Дізнайтеся, які мови любові вам обом потрібні

Кожен з нас по-своєму виражає свою любов до іншої людини. Ви знаєте, як висловити свою любов, але чи дійсно саме це потрібно вашому партнерові? Запитайте його/її думки. Адже для когось мавою кохання можу бути фізичний дотик, слова підтримки чи вдячності, отримання подарунків, час разом тощо.

За статистикою чоловіки, як правило, хочуть відчувати вдячність від жінки, що можуть зробити її щасливою. Натомість жінки хочуть відчувати себе зрозумілими та коханими.



Знаходьте час один на одного / Фото Unsplash

Продемонструйте свою довіру та повагу один до одного

Відчувати себе емоційно безпечно у відносинах дуже важливо. Кожен партнер повинен демонструвати взаємну повагу, гідність та довіру.

Якщо один партнер почуває себе ображеним, то інший повинен негайно вибачитися, навіть якщо вони не згодні з цим. Справа не в тому, хто винен, але варто показати взаємоповагу один до одного. Важливо намагатися зрозуміти перспективу іншої людини.

Пам’ятайте, що стосунки – це робота

"Якщо не поливати сад, то у ньому (ваших стосунках, – "Сім’я 24") почнуть рости бур’яни", – кажуть психологи. Тому знайдіть ваші сильні та слабкі сторони в парі та вдосконалюйте їх.