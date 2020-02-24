8 несуттєвих проблем у відносинах, які можуть зруйнувати ваш шлюб

Існує безліч дріб’язкових, але насправді серйозних, проблем у відносинах, які можуть призвести до розлучення. Проте шлюб можна зберегти, якщо ви навчитесь кращому спілкуванню один з одним.

Всі пари повинні намагатися уникати незначних суперечок, але є певні речі, які ніколи не повинні залишатися без уваги, передає видання Yourtango.

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І навіть, на перший погляд, невеликі проблеми з вихованням дітей чи з'ясування стосунків можуть призвести не лише до сварки, а й до розлучення. Тому сімейна терапевтка Емілі Клер виокремила вісім незначних питань, які пари повинні вирішувати, перш ніж вони стануть серйозними проблемами у сім'ї.

Непорозуміння у домашніх справах

Психологиня наголошує, що навіть суперечки через сміття, яке хтось з партнерів забув винести, насправді можуть стосуватися інших проблем. Йдеться про дисбаланс навантаження або відсутність поваги.

Подружжя повинно розділяти домашні обов'язки, а не кидати все на плечі іншого, і завжди допомагати один одному.

Сімейний бюджет без обговорення

Якщо фінансові питання залишатимуться без обговорення, особливо до шлюбу, то це може призвести до сварки.

"Якщо ви збираєтеся одружитися, то обов'язково поговоріть з коханим/коханою про фінанси: бюджет, кредит, витрати і т.д. Дивно, але багато пар цього не роблять, і через деякий час в них виникають проблеми, що руйнують сім'ї", – каже психологиня.

Клер пропонує парам витрачати 20-30 хвилин на тиждень, обговорюючи тижневий бюджет, включаючи майбутні рахунки та витрати.



Часто спілкуйтеся та обговорюйте проблеми у парі / Фото One love

Нерозуміння один одного

Часто одна людина у стосунках каже коментар чи зауваження (наприклад, "Ти ніколи не викидаєш сміття"), що для них може бути дріб'язковою справою, а їх партнери вважають це чимось важливим. Психологи наголошують, що ігнорування таких моментів може призвести до величезних тріщин у фундаменті відносин.

"Людина, яка відчула образу від крихітного коментаря, починає відчувати себе справді розчарованим. Вони зрозуміли, що їхній партнер, можливо, класифікував їх справу як дріб'язкову, але для них це було справді значимо", – каже Клер. Щоб уникнути того, щоб ці маленькі моменти ставали великими проблемами, парам потрібно більше спілкуватися та зв’язуватися.

Різні підходи до виховання

Коли пари, які мають подібні системи цінностей, вирішили народити дітей, вони часто конфліктують про стилі виховання, підходи до дисципліни та загальні правила, як вони хочуть виховувати своїх дітей. Навіть створення дитячої кімнати та вибір дитячого імені може призвести до великих неприємностей.

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Краще обговоріть перед народженням малечі яким ви бачите виховання та знайдіть спільне рішення.

Проведення мало часу разом

Якщо партнери приділяють дітям чи роботі певну кількість часу, то очевидно, що в них менше часу залишається один на одного. Але вкрай важливо, щоб пари знаходили час на сім'ю.

Психологи рекомендують подружжю знайти, як мінімум, 20 – 30 хвилин часу на спілкування вдома – бажано, коли діти сплять. "Це не повинно бути чимось великим. Партнери можуть просто випити вина разом, подивитися якийсь фільм чи почитати ту саму книгу", – радить експертка. Головне – мати трохи часу один для одного, адже в іншому випадку пари можуть віддалятися.

Фоббінг

Більш відомий термін як вибір телефону замість проведення часу з партнером. Це явно сучасна і досить токсична проблема. Так, телефон – це ідеальна втеча від стресів реального світу. Але емоційна близькість є величезним рушієм фізичної близькості та здоров'я стосунків.

"Відкладіть телефони, сядьте поруч, знайдіть час для близькості (не обов'язково сексуальної). Зараз люди лягають спати зі своїм телефоном, а не своїм партнером. Але так не повинно бути", – говорить Клер.

Дитяча поведінка під час сварки

Часто партнери під час сварки називають свою половинку ледачою, дурною чи нікчемною. Так, вони згодом вибачаються, але така дитяча поведінка може мати згубний вплив на шлюб.

"Це знецінює партнера і змушує людей замислюватися: "Ти насправді любиш мене?", "Ти будеш постійно називати мене дурним/дурною?", "Як ти міг полюбити когось, кого вважаєш нікчемним?", – вважає Клер. Це дуже по-дитячому. Такі образи потрібно припинити, як тільки вони починаються.

Уникання розмов про секс

Нормально, якщо пара має багато сексу на початку стосунків, а пізніше стають більше товаришами один для одного, тому рідше займаються коханням. За словами психологиня, це природно, що секс змінюється у відносинах.

"Наш мозок починає передавати більше окситоцину, який є гормоном прихильності. Це природний перехід, але іноді у пар можуть виникати конфлікти через це", – розповідає Клер. Тому важливо не ігнорували цю проблему. Секс – це важлива частина будь-якого щасливого шлюбу, і говорити про нього важливо. "Чим раніше у ваших стосунках ви зможете встановити відкриту лінію спілкування, тим краще", – додає експертка.