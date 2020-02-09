8 нових кумедних термінів про стосунки у 2020 році, які ви точно маєте знати

Те, як ми говоримо про стосунки та які слова використовуємо, щоб їх описати, змінюються разом з іншими трендами. Ще зовсім недавно ми не могли здогадатися, що означає "френд-зона", а тепер у новому 2020 році з'явилися новіші та кумедніші терміни.

Канадський сайт знайомств Plenty of Fish опитав користувачів, щоб дізнатися, з якими невдачами в стосунках вони стикалися, а потім вигадав назви до цих ситуацій.

Цікаво! Як зберегти стосунки на відстані: корисні поради

Fleabagging (дослівно – збирати бліх). Це термін, що опитує ситуацію, коли ви постійно обираєте партнерів, які вам не підходять. Згідно з статистикою, до цього схильні 63% жінок і 38% чоловіків.

Dial Toning (дослівно – телефонний гудок) – це коли ви даєте комусь номер телефону й не відповідаєте потім на дзвінки.

Cause-playing ("гра в добру справу") – ситуація, коли після розлучення ви просите колишнього/колишню про якусь послугу. Наприклад, проголосувати в конкурсі за вас. За статистикою, найчастіше так роблять люди, яким за 40.

Eclipsing ("затемнення") − ситуація, коли людина починає зустрічатися з новим партнером і переймає його/її хобі й інтереси. Наприклад, починає дивитися такий же серіал.

Exoskeleton-ing ("скелет колишнього в шафі") − ситуація, коли колишні вашого партнера додається до вас у друзі в соціальних мережах або ще якось дає знати про себе.

Yellow Carding ("жовта картка") − критика за невдале залицяння.

Glamboozled ("гламурний облом") – це ситуація, коли ви підготувалися до побачення, а в останній момент дізнатися, що інша людина скасувала зустріч. У таку ситуацію потрапляли 54% користувачів.

Typecasting ("кастинг за типажем") – це обирати партнерів за якимось критерієм, наприклад, знаком зодіаку або музичним смаком.