8 ознак емоційного насилля в сім'ї
На відміну від фізичного насилля, емоційне насилля у сімейних стосунках може бути більш підступним, бо воно часто є непоміченим навіть для самих жертв.
Що таке емоційне насильство і як з ним боротися, розповіла психологиня Ольга Мірошникова виданню "Сегодня".
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Вона наголосила, що емоційне насильство має свої особливості, оскільки зазвичай воно пов'язане з поведінкою, яке спочатку може сприйматися як турбота.
Ознаки емоційного насильства в стосунках
- Ви намагаєтеся уникнути розчарування партнера.
- Ваш партнер використовує газлайтінг.
Газлайтінг – це форма психологічного насильства, головне завдання якого – змусити людину сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності.
Це прийом використовується, щоб підтримувати перевагу у відносинах: "Ти не можеш цього пам'ятати", "Я ніколи цього не говорив" або "Я ніколи цього не робив".
- Ваш партнер постійно хоче знати, де ви знаходитеся і з ким.
На перший погляд, вам може здатися це щирим занепокоєнням, але часто це є способом для емоційного кривдника повністю контролювати ситуацію.
Чоловік може контролювати кожен ваш крок / Фото Good House
- Ваш партнер говорить образливі речі про вас, замасковані під "жарти".
Ваш партнер полюбляє розповідати про вас "смішні" історії: як ви погано керуєте грошима, не вмієте водити машину, тощо. Потім, коли ви скаржитеся, вони стверджують, що вони тільки жартували, а ви занадто чутливі.
- Ви вибачаєтеся, навіть якщо знаєте, що не зробили нічого поганого.
"Люди, котрі піддаються емоційному насильству, часто приходять до переконання, що вони дурні, неуважні або егоїстичні, тому що їх партнер часто звинувачує їх в цьому", – пояснює психолог.
Іронія в тому, що він може змусити вас почуватись винними за його погану поведінку. Наприклад, він напився, бо ви його "засмутили", або були "занадто ревнивою" через його флірт з іншою людиною.
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- Ваш партнер применшує ваші досягнення.
Образи і принизливі коментарі з від нього призначені спеціально для того, щоб знецінити ваші сильні сторони, які можуть загрожувати авторитету вашого партнера, який хоче мати владу і контроль в стосунках.
- Ваш партнер відмовляє в любові, сексі або грошах, щоб покарати вас.
В даному випадку, саме відмова або відсутність того, що людина заслуговує, робить відносини образливими.
Чоловік може відмовляти вам у коханні / Фото "Жіночий світ"
- Вам шкода вашого партнера, навіть якщо він заподіяв вам біль.
Емоційні кривдники часто пояснюють свою поведінку дитячими травмами або минулим негативним досвідом відносин і намагаються викликати у вас почуття провини за свою поведінку.