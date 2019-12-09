8 ознак емоційного насилля в сім'ї

На відміну від фізичного насилля, емоційне насилля у сімейних стосунках може бути більш підступним, бо воно часто є непоміченим навіть для самих жертв.

Що таке емоційне насильство і як з ним боротися, розповіла психологиня Ольга Мірошникова виданню "Сегодня".

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Вона наголосила, що емоційне насильство має свої особливості, оскільки зазвичай воно пов'язане з поведінкою, яке спочатку може сприйматися як турбота.

Ознаки емоційного насильства в стосунках

Ви намагаєтеся уникнути розчарування партнера.

Ваш партнер використовує газлайтінг.

Газлайтінг – це форма психологічного насильства, головне завдання якого – змусити людину сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності.

Це прийом використовується, щоб підтримувати перевагу у відносинах: "Ти не можеш цього пам'ятати", "Я ніколи цього не говорив" або "Я ніколи цього не робив".

Ваш партнер постійно хоче знати, де ви знаходитеся і з ким.

На перший погляд, вам може здатися це щирим занепокоєнням, але часто це є способом для емоційного кривдника повністю контролювати ситуацію.



Чоловік може контролювати кожен ваш крок / Фото Good House

Ваш партнер говорить образливі речі про вас, замасковані під "жарти".

Ваш партнер полюбляє розповідати про вас "смішні" історії: як ви погано керуєте грошима, не вмієте водити машину, тощо. Потім, коли ви скаржитеся, вони стверджують, що вони тільки жартували, а ви занадто чутливі.

Ви вибачаєтеся, навіть якщо знаєте, що не зробили нічого поганого.

"Люди, котрі піддаються емоційному насильству, часто приходять до переконання, що вони дурні, неуважні або егоїстичні, тому що їх партнер часто звинувачує їх в цьому", – пояснює психолог.

Іронія в тому, що він може змусити вас почуватись винними за його погану поведінку. Наприклад, він напився, бо ви його "засмутили", або були "занадто ревнивою" через його флірт з іншою людиною.

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Ваш партнер применшує ваші досягнення.

Образи і принизливі коментарі з від нього призначені спеціально для того, щоб знецінити ваші сильні сторони, які можуть загрожувати авторитету вашого партнера, який хоче мати владу і контроль в стосунках.

Ваш партнер відмовляє в любові, сексі або грошах, щоб покарати вас.

В даному випадку, саме відмова або відсутність того, що людина заслуговує, робить відносини образливими.



Чоловік може відмовляти вам у коханні / Фото "Жіночий світ"

Вам шкода вашого партнера, навіть якщо він заподіяв вам біль.

Емоційні кривдники часто пояснюють свою поведінку дитячими травмами або минулим негативним досвідом відносин і намагаються викликати у вас почуття провини за свою поведінку.