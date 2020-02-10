8 порад та хитрощів, які допоможуть зміцнити будь-які стосунки

Якщо у ваших відносинах "солодкий" період залишився позаду, то швидше за все у стосунках має місце рутина. Так, щоденні побутові турботи, проблеми на роботі та інше іноді вбивають відносини. До того ж, будь-які стосунки вимагають роботи над ними, тому ми пропонуємо вам кілька легких способів, які допоможуть їх зміцнити.

Експертка сімейних стосунків з США Чандрама Андерсон поділилася кількома корисними порадами та хитрощами для пар, які допоможуть зміцнити стосунки, передає видання Good House.

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Робіть те ж, що й на початку стосунків

Якщо ви перебуваєте в довгострокових стосунках, то ви легко могли забути, що тримало вас разом на початку стосунків. Тому сімейні терапевти пропонують парам згадати та реалізувати те, що вони робили на початку відносин, щоб допомогти зберегти свіжість.

"Люди на початку часто відкриті і схвильовані. Коли стосунки довго тривають, то закохані можуть втрачати зв'язок. Поверніться до днів, коли ви часто говорили компліменти один одному, робити щось нове та веселе, щоб повернути ті хвилювання", – каже Андерсон.

Пам'ятайте, стосунки потребують уваги

Це здається очевидним, але стосунки залежать від зусиль, які обидва партнери постійно вкладають у них. Краще робіть щось важливе одне для одного щодня. Наприклад, той , хто першим приходить з роботи додому, повинен зустріти іншу/іншого біля дверей та обійняти чи поцілувати.

"Коли ти перестаєш докладати зусиль і робити ці дрібниці постійно, ти відчуваєш себе емоційно відключеним", – додала експертка.

Створіть спільні цілі

Виберіть три-п’ять найважливіших пунктів, на яких слід зосередитись та йдіть до цього разом. Зосередьтеся на звичних речах, які відповідають вашим цінностям.

"Це не повинно бути щось складне. Ваші цілі можуть стосуватися сексу, вірності, грошей, сім'ї, дисципліни чи щедрості – що для вас найбільш важливе як для пари", – вважає Андерсон..

Говоріть про себе та свої почуття

Парам важливо якомога більше ділитися своїми почуттями і розуміти, що відбувається з їх партнерами. Тому Андерсон пропонує щодня давати особистий "звіт про день".

"Це дозволяє кожному почути один одного. Почуття та знання того, що відчуває ваш партнер протягом дня, призводить до зв'язку між вами, який згодом призведе до міцніших відносин", – відповіла психологиня.

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Дайте собі хвилину, щоб охолонути, коли ви засмучені

Усім нам відома приказка "не лягай спати сердитою", але ще краще – не говорити про серйозні речі, коли злишся.

"Чим більше ви говорите на набридливу тему, тим більше засмучуєтесь", – запевнила Андерсон. Натомість вона пропонує взяти хвилинку, щоб охолонути, обдумати все і вирішити, як зменшити стрес. Як тільки гнів розвіявся, ви можна спокійно обговорити дану тему.

Будьте відкритими, ваш партнер не може читати думки

Це може вас здивувати, але ваш партнер не завжди знає, що ви думаєте і це не залежить від того, як довго ви зустрічаєтеся. Тому іноді варто говорити вголос про те, що вам потрібно.

Психологи радять просто інформувати свого партнера про те, наприклад, що ви занадто втомилися, щоб приготувати вечерю і вам потрібна допомога.

Проведіть час з людьми, які підтримують ваші стосунки

Кожен повинен мати друзів поза своїми стосунками. Однак, важливо, щоб і люди підтримували ваші стосунки. Будьте поруч з тими, хто, як вам здається, найбільше близький до вас.

"Ваша друг повинна бути першою людиною, з якою ви ділитеся захоплюючими частинами стосунків та пригод. Будьте обережні до тих, хто підштовхує вас брехати або приховувати щось від свого партнера", – додає Андерсон.

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Майте сімейний бюджет

Не секрет, що розбіжності з грошима стоять за багатьма проблемами відносин. Замість того, щоб чекати, поки виникнуть проблеми, обговоріть різні правила для стримування фінансових розбіжностей.

"Ваше фінансове становище може бути добре зараз, але ви повинні заздалегідь подумати і прийти до певних умов. Це може бути конкретний бюджет або конкретна сума грошей, про яку ви повинні поговорити один з одним, перш ніж здійснювати покупку", – наголосила експертка.