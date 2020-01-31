8 речей, які роблять усі щасливі пари перед сном

Зважаючи на стрес і турботи щоденного життя, деяким парам важко підтримувати добрі стосунки. Тому експерти з питань стосунків поділилися деякими звичками для закоханих, які можуть допомогти змінити все.

За словами експертів, саме ці 8 звичок, які щасливі пари роблять перед сном, підтримують здорові стосунки, передає видання Inspirang Life.

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Речі, які роблять усі щасливі пари перед сном

Кажуть один одному "Я тебе кохаю"

Незважаючи на всі проблеми за день, роздратування та інші речі, які пари мають один до одного, краще докладіть зусиль та скажіть коханій людині, що любите її/його. "Але не говоріть ці слова просто так, аби сказати, варто зізнаватися у коханні з почуттями", – каже психолог Райан Хоуз.

Лягають спати одночасно, якщо це можливо

Багато закоханих лягають спати в різний час, навіть провівши цілий день окремо. Проте щасливі пари роблять все навпаки – вони намагаються завжди лягати спати разом. "Це створює зв’язок і пропонує можливості для більш інтимних стосунків", – додає експерт Курт Сміт.

Відкладають мобільні телефони та інші пристрої

Ми живемо в бездротовому світі, тому більшу частину часу у парі займає саме зв’язок – розмови по телефону, СМС-повідомлення тощо. Натомість цей час пари могли б провести разом, обіймаючись чи розмовляючи особисто. За словами психологів, найгірше – це коли ваш партнер говорить по телефону, а ви відчуваєте, що він знаходиться не поруч, а десь в іншому місці.

"Часто пари, які усвідомлюють цей електронний "світ", створюють загальні правила, такі як "не брати телефон до рук після 21 години вечора" тощо. Це справді може сприяти тому, що закохані відчуватимуть себе ближче один до одного протягом наступного дня", – відповів психолог Карі Керролл.

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Виділяють кілька хвилин, щоб подякувати один одному

Доведено, що вдячність має позитивний вплив на настрій та менталітет. Тому чому ж не ділитися вдячністю один з одним? Кажіть "дякую" за щось конкретне, за те, що ви цінуєте у коханій людині або за позитив щодня тощо.

Вони розмовляють про свої почуття та день

Найщасливіші пари регулярно обговорюють стресові ситуації в своєму житті і дозволяють партнеру виговоритися чи висловити їм проблеми. Тому виявляйте підтримку у стосунках і переживання за свого партнера.

"Ваш партнер схильний цінувати таку можливість і той факт, що вони відчувають себе зрозумілими, дозволяє їм бути готовими зіткнутися зі стресами наступного дня", – додають експерти.

Мають здоровий сон

Хоча це не дуже романтично, але, окрім звичайних порад, таких як поцілунок на ніч та слів "Я тебе кохаю", приємний сон сприяє хорошому психічному здоров'ю, яке робить людей більш емоційно здоровими та щасливими.

"Якщо у вас проблеми зі сном, зверніться за професійною допомогою до лікарів та виробіть здорову звичку сну", – наголосив терапевт Мішель Вайнер-Девіс.