8 життєвих навичок, яким потрібно навчити дитину до 10 років
Діти з раннього віку починають розбиратися у сучасному високотехнологічному світі, проте через це вони можуть не навчитися звичайним практичним життєвим навичкам, які так необхідні в житті кожної людини.
Так, дослідження компанії AVG Technologies виявило, що 58% 3-5-річних дітей у США можуть легко орієнтуватися у смартфоні, але лише менше одного з шести (15% дітей) можуть зробити собі сніданок.
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Тому видання Parents опублікувало перелік життєвих навичок, які ви повинні навчити вашого малюка до 10 років, аби він/вона стали самостійними.
Що має вміти дитина до 10 років
- Прати одяг
Дуже багато підлітків, коли йдуть до коледжу, не мають ані найменшого поняття, як почистити одяг. Тому не дозволяйте вашій дитині стати однією з них. Почніть навчати свою малечу цьому, коли їй близько 6 років.
Покажіть, як правильно прати одяг, спідню білизну та чистити взуття. Окрім того, варто навчити дитину користуватися пральною машинкою.
- Пересаджувати вазони
Багато дошкільнят навчають садити насіння квітів чи пересаджувати вазонів у класі. Тому краще зробити це заздалегідь і показати дитині це вдома.
Попросіть свою дитину викопати яму та посадити туди розсаду. Також розкажіть, що рослину варто часто поливати водою, аби вона росла.
Зацікавте дитину пересаджувати вазони / Фото Unsplash
- Загортати подарунки
Ваша дитина до 10 років вже має любити дарувати подарунки, але ж загортати пакунки – це теж весело. Дошкільнята можуть допомогти вирізати папір і наклеїти стрічку навколо подарунка. Повірте ця навичка їй точно потрібна буде в життя.
- Написати листа
Малюки можуть продиктувати лист члену сім'ї (а самому доповнити його малюнками), прикріпити штамп і занести його до поштової скриньки. Навчіть дитину старшого віку, як підписати конверт та написати листа: дата, привітання («Шановний…»), основна частина та підпис.
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- Готувати легкі страви
Запропонуйте дитині допомогти приготувати собі їжу. Дайте їй певну роботу і розказуйте, що вона повинна робити. Це може бути щось дуже просте. До прикладу, йогурт з фруктами – це хороший перший сніданок.
Навчайте дітей від 5 років і старше як приготувати канапки і коктейлі. Приблизно у віці від 7 до 8 років ваша дитина може спробувати робити тости або приготувати простий салат. До 10 років діти можуть використовувати плиту чи грилі., але будьте поруч і стежте за безпекою.
- Орієнтуватися у просторі
Якщо ви коли-небудь блукали, слідуючи GPS-навігатору, то ви знаєте, чому вміти читати карту дуже важливо. Ці заняття формуватимуть навички навігації вашої дитини:
- Полювання за скарбами
Карти здаються нудними, поки ви не використовуєте їх для пошуку скарбів, до прикладу. Сховайте іграшки у своєму дворі, а потім намалюйте простий ескіз, щоб позначити їх розташування. Покажіть вашому 3- або 4-річному віку, як предмети на карті відповідають об’єктам і нехай він їх знайде.
Дитина має вміти "читати" карту / Фото Unsplash
- Попросіть її провести шлях
Зоопарки, музеї та тематичні парки мають різнокольорові карти, які легко читаються. Попросіть свого дошкільника простежити шлях на території і киньте виклик малюку, щоб він перейшов від точки А до точки В, де ви його чекатимете.
- Лікувати рани
Навчіть дитину з раннього віку не лякатися, коли він бачить кров. Відволічіть його від болю і покажіть, як зупинити кровотеча і промити рану. Окрім того, можете показати, як помазати пошкоджену частину тіла антибактеріальною маззю та нанести пов'язку.
- Прибирати кімнату
Найбільш зручний вік для формування цієї корисної звички є вік від 1,5 до 3 років. Буде добре, якщо прибирання в кімнаті стане таким собі ритуалом перед сном чи після занять.
Спочатку варто допомогти малечі з цим. Розділіть з дитиною кімнату на квадрати і прибирайте по квадрату на день, або визначте для кожної речі своє місце.