8 життєвих навичок, яким потрібно навчити дитину до 10 років

Діти з раннього віку починають розбиратися у сучасному високотехнологічному світі, проте через це вони можуть не навчитися звичайним практичним життєвим навичкам, які так необхідні в житті кожної людини.

Так, дослідження компанії AVG Technologies виявило, що 58% 3-5-річних дітей у США можуть легко орієнтуватися у смартфоні, але лише менше одного з шести (15% дітей) можуть зробити собі сніданок.

Цікаво! Чим виховання у 80-90-х роках відрізняється від сучасного: цікаве порівняння

Тому видання Parents опублікувало перелік життєвих навичок, які ви повинні навчити вашого малюка до 10 років, аби він/вона стали самостійними.

Що має вміти дитина до 10 років

Прати одяг

Дуже багато підлітків, коли йдуть до коледжу, не мають ані найменшого поняття, як почистити одяг. Тому не дозволяйте вашій дитині стати однією з них. Почніть навчати свою малечу цьому, коли їй близько 6 років.

Покажіть, як правильно прати одяг, спідню білизну та чистити взуття. Окрім того, варто навчити дитину користуватися пральною машинкою.

Пересаджувати вазони

Багато дошкільнят навчають садити насіння квітів чи пересаджувати вазонів у класі. Тому краще зробити це заздалегідь і показати дитині це вдома.

Попросіть свою дитину викопати яму та посадити туди розсаду. Також розкажіть, що рослину варто часто поливати водою, аби вона росла.



Зацікавте дитину пересаджувати вазони / Фото Unsplash

Загортати подарунки

Ваша дитина до 10 років вже має любити дарувати подарунки, але ж загортати пакунки – це теж весело. Дошкільнята можуть допомогти вирізати папір і наклеїти стрічку навколо подарунка. Повірте ця навичка їй точно потрібна буде в життя.

Написати листа

Малюки можуть продиктувати лист члену сім'ї (а самому доповнити його малюнками), прикріпити штамп і занести його до поштової скриньки. Навчіть дитину старшого віку, як підписати конверт та написати листа: дата, привітання («Шановний…»), основна частина та підпис.

Читайте також! Як побудувати довірливі взаємини з дітьми: поради психолога

Готувати легкі страви

Запропонуйте дитині допомогти приготувати собі їжу. Дайте їй певну роботу і розказуйте, що вона повинна робити. Це може бути щось дуже просте. До прикладу, йогурт з фруктами – це хороший перший сніданок.

Навчайте дітей від 5 років і старше як приготувати канапки і коктейлі. Приблизно у віці від 7 до 8 років ваша дитина може спробувати робити тости або приготувати простий салат. До 10 років діти можуть використовувати плиту чи грилі., але будьте поруч і стежте за безпекою.

Орієнтуватися у просторі

Якщо ви коли-небудь блукали, слідуючи GPS-навігатору, то ви знаєте, чому вміти читати карту дуже важливо. Ці заняття формуватимуть навички навігації вашої дитини:

Полювання за скарбами

Карти здаються нудними, поки ви не використовуєте їх для пошуку скарбів, до прикладу. Сховайте іграшки у своєму дворі, а потім намалюйте простий ескіз, щоб позначити їх розташування. Покажіть вашому 3- або 4-річному віку, як предмети на карті відповідають об’єктам і нехай він їх знайде.



Дитина має вміти "читати" карту / Фото Unsplash

Попросіть її провести шлях

Зоопарки, музеї та тематичні парки мають різнокольорові карти, які легко читаються. Попросіть свого дошкільника простежити шлях на території і киньте виклик малюку, щоб він перейшов від точки А до точки В, де ви його чекатимете.

Лікувати рани

Навчіть дитину з раннього віку не лякатися, коли він бачить кров. Відволічіть його від болю і покажіть, як зупинити кровотеча і промити рану. Окрім того, можете показати, як помазати пошкоджену частину тіла антибактеріальною маззю та нанести пов'язку.

Прибирати кімнату

Найбільш зручний вік для формування цієї корисної звички є вік від 1,5 до 3 років. Буде добре, якщо прибирання в кімнаті стане таким собі ритуалом перед сном чи після занять.

Спочатку варто допомогти малечі з цим. Розділіть з дитиною кімнату на квадрати і прибирайте по квадрату на день, або визначте для кожної речі своє місце.