У сучасному суспільстві багато батьків не знають, як правильно виховувати дитину, як сформувати усі необхідні навички та які зусилля для цього потрібно прикласти. Для того, щоб знайти відповіді на деякі питання, інколи варто звернути увагу на спеціальну літературу, де корисними порадами діляться експерти.

Добірку цікавих книг для батьків, які допоможуть їм у вихованні нащадків, опублікували на сайті stb.ua. У цих творах можна не лише знайти відповіді на питання, що вас цікавлять, а й дізнатися багато нового про спілкування з дітьми, як сприяти досягненню їхнього успіху у житті тощо.

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Книжки про виховання дітей

Дмитро Карпачов "Як дати дитині все без грошей і зв'язків"

Батьки прагнуть, щоб їхні діти мали все найкраще. Проте у багатьох нема коштів та потрібних контактів для забезпечення хорошого майбутнього. Автор книжки дав декілька дієвих порад для виховання дітей. Зокрема, ці рекомендації допоможуть батькам налагодити комунікацію з дітьми та допомогти їм рости щасливими і впевненими у собі.

Памела Друкерман "Французькі діти не плюються їжею. Секрети виховання з Парижа"

Перевага цієї книжки в тому, що у ній йдеться не лише про виховання дитини, а й про вміння орієнтуватися у різноманітних ситуаціях. Авторка розповідає батькам, як виховати щасливу дитину та пояснює, що після народження малюків життя не зупиняється, а лише змінюється на краще.

Пол Таф "Як діти досягають успіху"

Автор допомагає батькам зрозуміти, які риси у дітях необхідно розвивати, як формувати їх особистість. За допомогою порад та рекомендацій Тафа стане легше усвідомити, що впливає на майбутній успіх малюка.

Юлія Гіппенрейтер "Спілкуватися з дитиною. Як?"

У сучасному суспільстві все важче відбувається комунікація з дітьми. Ця книжка актуальна для батьків, які прагнуть налагодити стосунки з дітьми будь-якого віку.

Анна Бикова "Самостійна дитина, або Як стати ледачою мамою"

У цій книжці безліч підказок знайдуть матері. У ній йдеться про те, як навчити дитину робити все самостійно, але при цьому проявляти материнську турботу і любов.

Адель Фабер, Елейн Мазліш "Брати і сестри. Як допомогти вашим дітям жити дружно"

У багатьох сім'ях виникають конфлікти між братами і сестрами. Причини виникнення проблем можуть бути різні, проте у кожній ситуації необхідно знайти вихід та налагодити спілкування між братами і сестрами. У цій книжці є багато простих порад для батьків, які допоможуть уникнути конфліктів.

Людмила Петрановська "Велика книга про вас і вашу дитину"

У цій праці ви знайдете відповіді на питання: Як допомогти дитині у підлітковому віці? Як діяти у конфліктних ситуаціях? Чому діти капризують та влаштовують істерики? Як виховати впевнену в собі людину?

Михайло Литвак "5 методів виховання дітей"

Психотерапевт розповів про виховання дітей різних вікових категорій. Також у книжці порушуються питання спілкування малюків із вихователями та вчителями.

Найджел Латта "Перш ніж ваша дитина зведе вас з розуму"

Автор книжки не лише психолог, а й батько двох дітей. Він написав посібник для батьків, які не знають, як впоратися з поганою поведінкою дітей. Ця книга допоможе не лише уникнути проблем у вихованні, а й краще порозумітися з нащадками.