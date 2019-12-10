93-річна бабуся та її онук роблять ефектні фото у кумедних костюмах: захопливі кадри
Дуже веселі та незвичні стосунки зародилися між 93-річною бабусею Каною та її 27-річним онуком Россом Смітом. Цей дует став вже популярним в інтернеті та продовжує дивувати своїх прихильниками новими та кумедними фото.
А почалося все з тих часів, коли понад 6 років тому під час перебування в коледжі Росс почав знімати короткі вайни (смішні відео), передає видання Bored Panda.
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Одне з таких відео, де його бабуся забирає баскетбольний м'яч, стало вірусним в інтернеті. Тоді внук побачив потенціал у своїй бабусі, тож вони стали дуетом і разом почали робити веселі відео та фотосесії.
Кумедні фото бабусі та її онука
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Всі фото – з сайту Bored Panda.