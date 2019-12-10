93-річна бабуся та її онук роблять ефектні фото у кумедних костюмах: захопливі кадри

Дуже веселі та незвичні стосунки зародилися між 93-річною бабусею Каною та її 27-річним онуком Россом Смітом. Цей дует став вже популярним в інтернеті та продовжує дивувати своїх прихильниками новими та кумедними фото.

А почалося все з тих часів, коли понад 6 років тому під час перебування в коледжі Росс почав знімати короткі вайни (смішні відео), передає видання Bored Panda.

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Одне з таких відео, де його бабуся забирає баскетбольний м'яч, стало вірусним в інтернеті. Тоді внук побачив потенціал у своїй бабусі, тож вони стали дуетом і разом почали робити веселі відео та фотосесії.

Кумедні фото бабусі та її онука



Бабуся з онуком одягнулися героями з фільму Marvel



Онук-"лісоруб" та бабуся-"ялинка"



Бабуся у вигляді запеченої курки на святковому столі



Шанувальники наголошують, що з цього фото може вийти чудова різдвяна листівка



Бабуся з онуком у вигляді самі бачите чого



Кумедне фото бабусі та онука в ролях казкових героїв



Яскраві бабуся та онук підготувалися до Великодня



Бабуся та онук одягнули спеціальні футболки для візиту у музей



На фото онук "полює" за бабусею



Бабуся та онук готові вийти на поле для гри



Бабуся та онук у веселих різдвяних костюмах



Бабуся та онук на римських боях



Цікавий дует у мексиканському стилі



Бабуся та онук навіть спробували себе героями мультику



Бабуся та онук у вигляді піци



На фото онук-кролик та бабуся-курча



Бабуся та онук зробили фото до святкування Геловіну

Всі фото – з сайту Bored Panda.