93-річна бабуся та її онук роблять ефектні фото у кумедних костюмах: захопливі кадри

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Бабуся та її онук / Bored Panda

Дуже веселі та незвичні стосунки зародилися між 93-річною бабусею Каною та її 27-річним онуком Россом Смітом. Цей дует став вже популярним в інтернеті та продовжує дивувати своїх прихильниками новими та кумедними фото.

А почалося все з тих часів, коли понад 6 років тому під час перебування в коледжі Росс почав знімати короткі вайни (смішні відео), передає видання Bored Panda.

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Одне з таких відео, де його бабуся забирає баскетбольний м'яч, стало вірусним в інтернеті. Тоді внук побачив потенціал у своїй бабусі, тож вони стали дуетом і разом почали робити веселі відео та фотосесії.

Кумедні фото бабусі та її онука

Бабуся з онуком
Бабуся з онуком одягнулися героями з фільму Marvel

Онук з бабусею
Онук-"лісоруб" та бабуся-"ялинка"

Онук і бабуся
Бабуся у вигляді запеченої курки на святковому столі


Шанувальники наголошують, що з цього фото може вийти чудова різдвяна листівка

Бабуся з онуком
Бабуся з онуком у вигляді самі бачите чого

Бабуся з онуком
Кумедне фото бабусі та онука в ролях казкових героїв

Онук з бабусею
Яскраві бабуся та онук підготувалися до Великодня

Бабуся та онук
Бабуся та онук одягнули спеціальні футболки для візиту у музей

Онук
На фото онук "полює" за бабусею

Бабуся та онук
Бабуся та онук готові вийти на поле для гри

Бабуся та онук
Бабуся та онук у веселих різдвяних костюмах

Бабуся та онук
Бабуся та онук на римських боях

Цікавий дует у мексиканському стилі
Цікавий дует у мексиканському стилі

Бабуся та онук
Бабуся та онук навіть спробували себе героями мультику

Бабуся та онук у вигляді піци
Бабуся та онук у вигляді піци

На фото онук-кролик та бабуся-курча
На фото онук-кролик та бабуся-курча

Бабуся та онук зробили фото до святкування Геловіну
Бабуся та онук зробили фото до святкування Геловіну

Всі фото – з сайту Bored Panda.

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Батьки і діти Фото дня
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