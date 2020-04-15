93-річна бабуся вигадала цікавий спосіб поповнити запаси пива на карантині і її план спрацював

93-річна американка Олів Веронессі зі штату Пенсільванія написала плакат про допомогу. В бабусі на самоізоляції закінчилося пиво і вона попросила поповнити її запаси. Так, вона отримала 120 банок пива.

Пила вона всього по баночці пива в день, але карантин затягнувся, і бабуся не змогла оновити запаси, бо повинна дотримуватися правил. Тож Олів сама написала плакат, де було написано: "Мені потрібно більше пива".

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Про бабусю написали локальні ЗМІ, і це стало вірусним. В результаті на це прохання натрапила компанія Coors, яка вирішила відправити бабусі необхідні запаси.



"Коли ми побачили повідомлення Олів, ми зрозуміли, що зобов’язані вхопитися за цей шанс, щоб подякувати справжній фанатці Coors Light і людині, яка подарував нам посмішки під час цієї пандемії", – сказав спікер компаніх Молсон Курс.

Тож, Олів отримала 10 упаковок по 12 банок пива. У компанії додали, що як тільки у неї закінчиться і ці запаси, вони відправлять їй ще одну партію.