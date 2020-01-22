9 ознак, що ваші стосунки – здорові та щасливі

Чи впевнені ви, що поруч з вами кохана, надійна, "саме та" людина? Ви щасливі поруч з другою половинкою? Ми хочемо розповісти вам, як повинні виглядати здорові відносини.

Пари повинні бути пов’язані між собою не тільки фізично, а й психічно, емоційно та інтелектуально. Вони повинні досягти гармонії на всіх цих рівнях, щоб розвиватися у відносинах, передає видання Mind Body Green.

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Ось 9 ознак того, що ви в здорових стосунках:

У ваших стосунках є затишок і свобода

Ваші стосунки повинні бути вашим захистом – тим, де ви знаходите затишок, мир та свободу. Якщо ж ви неодноразово відчуваєте, що вдома з коханим відчуваєте тривогу чи стрес, то це може бути "червоним прапором", що щось не так.

Вас заохочують бути незалежними та розвиватися

Важливо, що у стосунках у кожної людини бути свої окремі друзі, мрії, сподівання та бажання. Ваш партнер не повинен поводити себе так, ніби йому потрібен повний контроль над вами або навпаки – що вам потрібно робити все разом. Крім того, повинні бути заохочення та підтримка на всіх рівнях.



Підтримуйте свою кохану людину / "Українська правда. Життя"

Повага є між обома партнерами

Ви не тільки поважаєте свого партнера, але й поважаєте самі відносини, і все, що робить кохана людина. Ви повинні поважати також цінності та мрії партнера.

Інтимність виходить за межі кімнати

Не робіть помилки, думаючи, що "хімія" в спальні – це основа взаємин. Вийдіть за рамки цього, адже існує багато інших способів "зв'язатись" зі своїм партнером на більш глибоких рівнях – духовно, інтелектуально та емоційно. Таке правильне поєднання призведе до успішного партнерства.

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Ви не думаєте постійно про те, що робить ваш партнер

Коли ви в здорових стосунках, ви не турбуєтеся про те, що робить ваш партнер, чи він обманюють вас, чи він любить вас тощо. Адже ви зайняті створенням життя разом та знаходите нові пригоди і не маєте часу на те, щоб переживати, чи справді ваша половинка хоче бути з вами.

Ви обговорюєте проблеми зі своїм партнером, а не своїми найкращими друзями

Якщо у ваших стосунках щось не так, ви можете звернутися до свого партнера зі турботами, переживаннями та почуттями. Тому замість того, щоб скаржитися своїм друзям, поговоріть про це зі своєю половинкою і намагайтеся виправити те, що вас турбує.



Діліться проблемами з коханими, а не друзями / Фото newsdaily

Ви бачите себе з цією людиною у майбутньому – до 30 років разом

Більшість людей вступають у стосунки і бачать спільне майбутнє лише на кілька років. Озираючись на вже пройдене найближче майбутнє (ваші спільні роки у стосунках), дійсно можна зрозуміти, чи це людина, з якою ви хочете бути завжди.

Погляньте на далеке майбутнє, коли ваші діти виростуть, ви ви станете сивими чи наберете кілька кілограмів. Якщо ви не можете довго візуалізувати життя з цією людиною, то, можливо, настав час переглянути ваші стосунки.

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Ви не намагаєтесь змінити свого партнера і навпаки

Найбільша помилка, яку роблять люди, вступаючи у стосунки, – це думати, що вони можуть змінити свого партнера або ще гірше, виправити його / її.

У здорових стосунках ви повинні беззастережно кохати цю людину такою, якою вона є. Запитайте себе, чи можете ви бути з цією людиною довго, якщо вона ніколи не зміниться. Якщо ні – то варто задуматися про стосунки.

Ви легко йдете на компроміс

Жодні стосунки чи людина не є ідеальними, у вас точно будуть розбіжності та розчарування. Ключовим тут є те, чи ви будете спільно працювати над вирішенням проблеми. Всі ми робимо помилки, тому потрібно бути співчутливими, коли ваш партнер щось зробить не так, адже ви теж помиляєтеся.

Якщо ви зможете вирішити проблеми і рухатися вперед у своїх відносинах, то ви на правильному шляху.

Якщо у ваших стосунках все з точністю до навпаки, то це не обов'язково означає, що ви повинні залишити свого партнера. Але варто бути відкритим до змін і дивитися на речі по-іншому.