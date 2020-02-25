Всі мами і тати дуже хочуть навчитися бути добрими батьками, які виховують здорових та щасливих дітей. Але часом вони несвідомо роблять помилки, які лише шкодять малечі.

Часто ваші звички чи навіть найкращі наміри можуть створити проблеми для ваших дітей, хоча ви можете цього навіть не усвідомлювати, пише видання Yourtango.

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9 помилок, які найчастіше роблять всі батьки

Якщо батьки повторюють ці помилки протягом багатьох років, то це може завдати дітям психічної або фізичної шкоди у майбутньому. Тож, якщо ви бути хорошими батьками, то ось 9 найгірших і найпоширеніших помилок, які слід уникати.

Ви не піклуєтеся про себе

Ви не можете бути хорошим батьком і ефективно виховувати своїх дітей, якщо ви виснажені, знесилені, обурені або вигоріли. Подбайте про своє тіло і стан душу, а тоді допоможіть у цьому малечі.

Повірте, це не егоїстично, це важливо для хорошого виховання на довгому шляху батьківства.

Ви не даєте дітям відчувати різні емоції

Не робіть помилки, намагаючись приховати всі свої проблеми. Дозвольте дітям відчути веселку емоцій, зокрема смуток, невпевненість у собі та розчарування, щоб вони навчилися справлятися з цим та вміти створювати своє власне щастя.

Адже щастя не можна подарувати дитині. Малюки стають щасливими дорослими, коли опановують корисні навички, стають стійкими та вчаться довіряти собі. Справжнє щастя приходить зсередини.

Думаєте, що обдарованості в чомусь буде достатньо

Не варто виховувати дітей та заохочувати їх лише до справи лише в одній області. Адже, до прикладу, травма може зіпсувати спортивну або музичну кар’єру. Тож дітям потрібно мати різні сили, які допоможуть в майбутньому.

Не дозволяєте дітям нудьгувати

Нудьга може бути основою для творчості та вирішення проблем. Діти, що надто переплановують свій графік, зможуть уникнути неприємностей. До того ж, нудьга стимулює уяву у малечі і змушує шукати способи, щоб розважити себе.

Дослідження показують, що для психічного здоров’я дуже важливо дозволяти нашому розуму блукати, а не фокусуватися на будь-яких заняттях.

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Захищаєте малюків від наслідків

Часто батьки здобувають, що мудрість приходить через досвід. Варто дозволяти дітям відчувати втрату, біль та розчарування, бо це допоможе їм прийти до певних результатів.

Можливо, ви хочете бути хорошими батьками і захищаєте малечу від почуттів болю чи розчарування, але ці "уроки" вони мають самі зрозуміти.

Виправдовуєтеся за дітей

Виправдання на кшталт "Він/вона не хотів це зробити", "Він/вона почувається погано" тощо можуть легко перетворитися на фрази від малечі: "Це не моя вина".

Пам'ятайте, що якщо ви виправдовуєте свою дитину, вона не навчиться брати відповідальність за свої дії. Тож припиніть це робити, нехай дитина усвідомлює наслідки своїх дій.

Не дозволяєте дітям робити завдання, не відповідні їх віку

Від прання до відкидання снігу – дітям потрібно потроху вчитися виконувати різноманітні завдання. Мінімізація обов'язків дитини не в їхніх інтересах.

Діти, які виходять з дому з навичками, такими як вміння готувати їсти, прибирати, відстоювати свою думку, тощо зможуть легше перейти у доросле життя.

Не даєте дітям вибору

Неправильні рішення можна виправдати, але нерішучість точно буде не на руку вашим дітям у майбутньому. Краще виховуйте здорові навички прийняття рішень у малечі, уникаючи цієї помилки.

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Перенапружуєте дітей

Дітям потрібні обмеження, адже погано, якщо ви виконуватимете всі примхи малечі. Адже діти, у яких немає меж, відчувають себе поза контролем.

Вмійте сказати "ні". Малюкам потрібні обмеження, щоб відчувати себе в безпеці.

Припиніть робити ці поширені помилки батьків і це дасть вашим дітям кращі шанси стати успішними дорослими.