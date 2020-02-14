9 порад для молодих батьків, які допоможуть підтримати та зберегти шлюб

Безліч досліджень підтверджують, що стосунки ускладнюється з народженням дитини у парі. Адже у закоханих менше часу, який вони можуть провести разом, що часто призводить до сварок і, отже, робить обох менш щасливими. Проте є кілька порад, які допоможуть це виправити, та збережуть шлюб.

Соціальний психологиня Елі Фінкл запевняє, що нові батьки повинні розуміти, що стосунки потребують їхньої уваги так само, як і виховання малечі, передає видання Yourtango.

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Також експерти зі стосунків запропонували дотримуватися 9 порад, які допоможуть зберегти шлюб після народження дитини.

Поради для молодих батьків, які допоможуть зберегти шлюб

Висловіть подяку своєму партнеру

Виховувати дітей – це важка та виснажлива робота, яка часто залишається без заробітку. Тому одне з найпростіших речей, які нові батьки можуть зробити один для одного, – це проявити вдячність та до свого партнера.

Вони вставали до дитини вночі? Подякуйте їм. Вони заспокоювали істерику малечі? Скажіть коханим "дякую". Пам’ятайте, що підтримка та любов до важкої роботи партнера коли це потрібно є ще й гарним прикладом для дитини.

Вітайте один одного з прихильністю

З народженням дитини не завжди вистачає часу один на одного. Тому ви маєте вітати та прощатися з коханими з прихильністю. Обійміть їх при зустрічі чи на прощання, обійміть, пригорніть до себе на кілька секунд. Адже у стосунках важливо відчувати близькість.

Не проводьте щосекунди біля своєї дитини

Якщо кожну секунду дня постійно проводити біля дитини, граючись з нею чи дивитися з малечею, поки вона спить, то ваш шлюб постраждає.

Адже тоді починає здаватися, що ваші діти перебувають у центрі вашого шлюбу, але це не так. Коли ви з партнером зосереджує все на собі, то діти і всі інші справи стануть на свої місця. Тому встановіть межі з вихованням, щоб ви могли знайти час для вас і вашого партнера.

Не садіть своїх дитину між собою

За словами експертів, якщо кожен раз, коли ваша сім'я дивитесь фільм, ви ходите дивитися шкільну виставу чи навіть їсти, а дитина в цей час сидять між вами та вашим чоловіком, то це може негативно вплинути на ваші стосунки.

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"Іншими словами, важливо, щоб ваші діти не формували розрив у ваших стосунках. Це вимагає роботи та зосередження уваги, але це важливо для здоров’я ваших стосунків", – запевняють психологи.

Виділяйте час, щоб відчути себе парою

У шлюбі легко відчути себе сусідами по кімнаті чи колегами, замість романтичних партнерів. Тому пари повинні обов'язково вжити заходів, щоб бути дійсно парою. Тож виділяйте собі час кожного тижня і просто будьте разом.

Слухайте свого партнера

Коли люди обговорюють принципи щасливих шлюбів, то часто наголошують на важливості слів "підтримки" та "вдячності". Тому завжди намагайтеся чути свого партнера та кажіть "Я з тобою", щоб людина відчувала підтримку від вас.

Керуйте своїми очікуваннями

Широкомасштабне психологічне дослідження, опубліковане у 2016 році, показало, як очікування впливають на шлюби. Професор психології Державного університету Флориди Джеймс Макнулті протягом чотирьох років спостерігав за 135 молодими парами зі східного штату Теннессі.

Пари обстежувались кожні півроку щодо їхніх очікувань на шлюби та чи виправдалось їхнє подружнє життя. Виявилося, що для пар, здатних надавати взаємну турботу, підтримку та незалежність, високі стандарти покращували подружнє задоволення.

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Шанобливо розмовляйте один з одним

Перші роки батьківства можуть бути стресовими і вимагають від партнерів постійно розмовляти. Так, це може призвести до розбіжностей, але батьки повинні пам’ятати, що те, як вони спілкуються один з одним, може мати великий вплив на почуття поваги – вимірювання подружнього щастя та успіху.

Запишіть батьківські обітниці

Психологи поділилися однією з найкращих ідей від молодих батьків – записувати обітниці. Так, пара, яка записує батьківські обітниці, – це список речей, які вони обіцяють зробити один для одного після появи дітей.

"Ми пообіцяли, що завжди будемо "штовхати" один одного, щоб вийти з дому і піти повеселитися зі своїми друзями, і ми будемо проводити побачення як можна частіше", – сказала одна жінка, яка і розповіла про цю ідею.