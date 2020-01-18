9 спільних рис, які повинна мати кожна щаслива сімейна пара

Абсолютно однакових шлюбів не існує, але є речі, які обов’язково мають бути у кожної щасливої і задоволеної сімейної пари. Зокрема, відчуття безпеки і захищеності, піклування, турбота і, звісно ж, любов.

Шлюбний тренер і психолог Леслі Доарес запропонувала 9 спільних рис, що мають бути присутні у щасливих парах, передає видання Brides.

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Спільні риси для сімейних пар

Готовність поступатися один одному

За словами Доарес, одним із найскладніших завдань будь-якого шлюбу є розуміння, що ви – різні люди із різним ставленням до певних речей.

У нездорових шлюбах чоловік і жінка дають один одному необмежений простір, щоб займатися кожен своїми справами, натомість щасливі подружжя вчяться як поступатися один одному у незначних речах, щоб разом будувати щось важливе для обох.

Казати "так" частіше ніж "ні"

Безперечно, за вами завжди залишається право сказати “ні”, але щасливе подружжя намагається якомога частіше казати одне одному “так”. Це створює відчуття того, що ви одна команда і маєте спільну мету. Тож намагайтесь уникати слова “ні”, коли це можливо.

Готовність не зациклюватись на маленьких негараздах

Щасливі сім’ї через дрібниці не сваряться і не галасують. Вони намагаються не помічати маленькі проблеми або неприємні речі, бо розуміють, що це не так важливо для вашого майбутнього.

Адже якщо ви постійно концентруєте увагу на таких речах, то створюєте негативну атмосферу, наповнену роздратованістю. З часом цей настрій може стати постійним і перетворити хороші стосунки на нещасливі.

Відвертість і щирість

Бути чесним не завжди легко, але у щасливих шлюбах відвертість – це норма. Зокрема, чесно розповідаєте, де ви знаходитесь, що відчуваєте, що хочете або плануєте.

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Ви можете називати нещирість оберіганням почуттів іншого, але це може нашкодити вашим стосункам у майбутньому. Адже щира близькість передбачає відсутність секретів, а шлюб є прикладом справжньої близькості двох людей.

Дружба

Ви маєте бути хорошими приятелями одне для одного: сміятися над жартами коханих, мати спільні смаки на деякі речі та почуватися легко і невимушено, проводячи час разом.



Дружба у парі дуже важлива / Фото Unsplash

Вміння бути великодушним

Щасливі подружжя завжди підтримують одне одного і дають величезний кредит довіри. Щасливі пари бачать одне в одному тільки хороше, і частіше за все їх очікування виправдовуються.

Готовність спільно боротися із труднощами

Всі подружжя стикаються із певними труднощами. Різниця тільки в тому, як вони з ними борються. Нормально, коли пара виступає як одна команда і спільними зусиллями намагається розв’язати складну задачу. Головне – не кидати свою близьку людину наодинці з її проблемою.

Взаємна задоволеність інтимним життям

Секс – це не просто фізичне задоволення. У здорових і щасливих шлюбах регулярне статеве життя, що формує дуже міцний зв’язок між двома людьми. Бо якщо когось не влаштовує якість або частота – це призводить до появи незадоволення і розчарування.

Інтелектуальна близькість

Сімейна пара має бути парою як у спальні, так і за її межами. Інтелектуальна сумісність дуже важлива для міцного шлюбу. Коли вона присутня у стосунках, люблячі люди постійно підтримують цікаві ідеї одне одного, надихають на нові досягнення і успіхи, і їм ніколи не буде нудно разом.