Актуально для всіх: мама придумала корисний графік на день для дітей на період карантину

Оскільки коронавірус Covid-19 продовжує поширюватися по всьому світу, чиновники закликають всіх людей самоізолюватися та працювати віддалено заради безпеки. До того ж, всі заклади освіти закрили на карантин. Тому батьки шукають різні способи, які допомогли вберегтися своїх чад від цього вірусу.

Так, одна мама вигадала корисний розпорядок дня для дітей, який убезпечить їх від захворювання.

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Мам та фотограф Джессіка Макхейл поділилася у фейсбуці зручним розкладом дня своєї сім’ї під час поширення коронавірусу.

Зазначимо, що жінка не є медичним працівником чи педагогом, але люди почали користуватися її таблицею та ділитися нею з друзями, адже цей графік складається з найкращих методів, яких варто дотримуватися під час пандемії.

Так, Макхейл запланувала сімейні прогулянки зранку та після обіду та включила блоки творчого часу. Вона також пропонує щодня протирати та дезінфікувати всі ручки, столи та стільці вдома.

Ось графік дня для дітей на час карантину

9:00 – 10:00 Пробудження (діти також мають з’їсти сніданок, застелити ліжко та скласти брудний одяг до кошика з білизною).

10:00 – 11:00 Ранкова прогулянка (сім’я гуляє з собакою, також можна зробити зарядку).

11:00 – 12:00 Творчий час (діти з батьками можуть погратися в улюблені ігри, помалювати, послухати музику, приготувати пиріг, потанцювати тощо).

12:00 Обід



Не забувайте давати дітям більше овочів та фруктів / Фото Tochka.net

12:30 Буденна робота (протерти столи та стільці на кухні, протерти всі дверні ручки і ручки меблів, протерти ванну кімнату (полички, туалет, ванну, умивальник).

13:00 – 14:30 Тихий час (читання книг, складання пазлів, короткий обідній сон).

14:30 – 16:00 Час навчання (вивчення шкільних предметів, дозволяється також користування смартфонами, навчальні відео)

16:00 – 17:00 Свіже повітря (прогулянка з собакою, ігри надворі, катання на велосипедах).

17:00 – 18:00 Вечеря

18:00-20:00 Час телебачення (діти можуть подивитися улюблені телепередачі або мультики).

20:00 – 21:00 Час спати (діти можуть готуватися до сну (йти у душ, чистити зуби, читати казки на ніч, лягати спати).

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За даними Центрів контролю захворювань, один із способів зберегти контроль і допомогти дітям навчитися – це створити структуру за допомогою послідовних процедур і правил. Адже саме правила вчать дітей, що правильно, а що ні.

Тож, публікація Джессіки допомагає багатьом сім'ям знати, що вони можуть зробити, аби вберегтися від коронавірусу.

Варто зазначити, що в Україні вже доведено 5 випадків захворювання на коронавірус. Більше про це – читайте тут.