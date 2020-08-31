Таксист із Флориди Браян Лі Гітченс та його дружина Ерін не вірили в те, що коронавірус становить реальну загрозу. Тому пара не зважала на поради ВООЗ та не змінила свого життя в час карантину. Однак днями Браян розповів, що його дружина померла від COVID-19.

Історія подружжя, яке не вірило в загрозу COVID-19

Коли всі американські ЗМІ поширювали інформацію про збільшення кількості інфікованих коронавірусом, подружжя з Флориди не намагалось змінити свій стиль життя, нехтуючи порадами ВООЗ. Як повідомляє ВВС, Браян Лі Гітченс та його дружина Ерін прочитали у фейсбуці, що пандемія – це вигадка урядовців, які прагнуть залякати людей та змусити їх сидіти вдома на самоізоляції. Окрім цього, американці повірили, що недуга пов'язана із 5G.

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"Ми думали, що уряд використовує це, щоб відволікти нас, або це стосується 5G", – розповів таксист.

Вже у травні 2020 року Ерін Гітченс виявила головні симптоми коронавірусу – підвищену температуру і слабкість. До лікарів жінка не хотіла звертатись, оскільки була переконана, що це проста застуда. Ерін страждала на астму, тому згодом її стан погіршився, а медики не змогли врятувати жінку. Коронавірус діагностували і в її чоловіка, але в нього хвороба протікала у легкій формі.



Браян Лі Гітченс втратив дружину, оскільки не вірив ЗМІ / Фото Facebook / @brianlee.hitchens

Після втрати коханої Браян Лі Гітченс звернувся до всіх американців через ЗМІ. Чоловік закликав не нехтувати правилами карантину і не повторювати його помилки.

"Це справжній вірус, який по-різному впливає на людей. Я не можу змінити минуле. Я можу жити лише сьогоднішнім днем і робити кращий вибір на майбутнє", – додав він.

Фейки про зв'язок коронавірусу та 5G: коротко

США досі очолюють рейтинг країн за кількістю інфікованих коронавірусом. Тут зафіксували понад 6 мільйонів хворих на COVID-19. Окрім цього, у США вперше виявили повторне інфікування коронавірусом.

Попри таку статистику чимало людей вірять у фейки, які поширили у мережі. Після спалаху коронавірусу користувачі фейсбуку масово заговорили про небезпеку 5G. Науковці переконані, що ніякої загрози для організму людини це не становить, однак жодні аргументи не зупиняють чутки про зв'язок нового покоління мережі та пандемії COVID-19.