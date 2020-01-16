Американка безкоштовно робить зачіски та макіяж безхатнім жінкам: фото перевтілень

Жителька Лос-Анджелеса Ширлі Рейнс заснувала некомерційну організацію, яка допомагає безхатнім жінкам бути красивими і впевненими в собі. Але, окрім нової зачіски та макіяжу, відвідувачі можуть отримати безкоштовне харчування, душ, косметичні засоби та засоби для догляду за собою.

Так, щосуботи стилістка допомагає понад 800 бездомним у Скід-роу – це район, де проживає найбільша кількість безхатченків США на сьогодні (понад половина всього району не мають дому).

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Незвичайний салон швидко став популярним. Спочатку Ширлі працювала сама, але потім їй довелося запросити команду помічників.

Цікаво, що сама Ширлі Рейнс зросла у поганому районі. Вона ще з раннього дитинства знала людей, що живуть у подібних місцях. Дитинство жінки теж не було легким, але, подорослішавши, вона отримала справжній удар долі. Жінка втратила свою дитину, яку дуже любила. З того часу вона вирішила повністю змінити своє життя і робити щасливішими тих, кому ще гірше, ніж їй самій.

Тому Ширлі вийшла на вулицю і почала годувати безпритульних. Але вони звертали увагу більше на колір її волосся, ніж на їжу. Так жінка зрозуміла, що навіть безхатченки хочуть виглядати гарно, бо вони цікавляться зачісками та макіяжем. Через деякий час жінка відкрила свій пересувний салон.

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Ширлі Рейнс заснувала організацію під назвою "Краса для вулиць". Щотижня вона разом із командою вирушає у відповідні райони міста для допомоги сотням безхатченків.

Благодійна організація надає їжу, робить фарбування волосся, створює макіяж усім бажаючим, у яких немає можливості заплатити за це. Такі звичайні і прості речі, як теплий душ і новий макіяж допомагають надати людині впевненості у собі та підвищують самооцінку. До того ж, Ширлі робить безхатнім жінкам безкоштовно складні зачіски – косички афро, модні стрижки, фарбує волосся у різні кольори.

Дивіться фото бездомних жінок після фарбування і зачісок

Щоразу, коли безхатченки бачать себе у дзеркалі, вони починають почуватися краще, що призводить до більшої впевненості у собі, і, отже, до поліпшення їх життя.

Дивіться відео, як проходить день у салоні краси від Ширлі