Подружжя пенсіонерів упродовж місяця боролось із коронавірусом. Однак днями Джонні Лі Піплз і Кеті Дарлін Напс померли. Смерть пари наступила у різницю в 4 хвилини.

Зворушливу історію американців поширило видання People. За даними журналістів, сталось це у Північній Кароліні. До місцевого шпиталю поступили 67-річний чоловік Джонні Лі Піплз та його кохана дружина Кеті Дарлін Напс, молодша за нього на 2 роки. Парі поставили діагноз COVID-19, а упродовж місяця пенсіонери боролись з недугою.

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Коли медики зрозуміли, що хвороба прогресує, Джонні та Кеті перевели в окрему палату, щоб подружжя змогло пробути разом останні дні життя.

Стан погіршувався, тому наступного дня лікарі перевели їх в окрему палату інтенсивної терапії. Там вони померли в оточенні медсестер. Смерть наступила з різницею в 4 хвилини. Вони були одружені 48 років, а знайомі – 50. Весь цей час вони були разом, – розповів син подружжя Шейн.

Кеті та Джонні все життя прожили у Північній Кароліні. Чоловік був військовим, а його дружина – викладачем та лаборантом. Подружжя мало 3 дітей та 9 онуків, з якими полюбляло проводити час. Після смерті батьків, їхній син Шейн звернувся до всіх людей, які не вірять в існування коронавірусу, та закликав носити медичні маски.

"Життя мами і тата обірвалось через коронавірус, про який багато людей просто жартують або вважають його міфом. Обидвоє моїх батьків вважали пандемію серйозною загрозою і все ж захворіли та померли", – додав він.