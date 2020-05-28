Бабуся з дідусем підбирають однакові костюми та виконують популярні танці в TikTok: милі відео

Соціальна мережа TikTok під час карантину почала користуватися величезною популярністю. Люди, щоб хоч якось розважитися вдома, почали публікувати різноманітні відео своїх танців. Так зробила і пара пенсіонерів, які вражають не лише своїми танцювальними рухами, а й тим, як вміло підбирають вбрання для кожного відео.

Подружня пара вже повторила багато популярних танців, які опублікувала у своєму профілі в Тіктоці. І ці відео швидко стали популярними, адже дуже подобаються користувачам соцмережі. На подружню пару вже підписалося майже 90 тисяч людей.

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Робити відео своїх танців бабусю та дідуся надихнули їхні внучки Пейдж та Олівія. Тому тепер пара самостійно вивчає танцювальні рухи, знімає відео, а потім завантажує їх в соцмережу. Ролики пари користуються великою популярністю, а одне з них набрало понад 13 мільйонів переглядів.

Під деякими відео їхні внучки написали, наскільки вони пишаються своєю бабусею та дідусем. "Ох!! Мені це подобається! У мене найкращі бабуся і дідусь", – написала Пейдж у коментарях до одного відео. Олівія додала в коментарях іншого: "Це мої бабуся і дідусь! Дякую, що показали їм свою любов, вони обоє в захваті і швидше хочуть опублікувати нові відео".

Подивіться ці чарівні відео пари, яка до своїх танців підбирає однакове вбрання:

granmacca Challenge number 3 from our grandkids Grandad wanted to wear a cami top too ! original sound - taracusack