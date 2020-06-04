Дівчина з Бразилії вирішила зняти популярне у ТікТок відео зі своєю 72-річною бабусею, де вони міняються одягом. Але воно швидко стало вірусним та привернуло увагу багатьох людей, адже харизматична бабуся затьмарила собою молоду онуку.

Маріана Матос обрала для відеоролику в інстаграмі спокусливе боді зі шкіряних ременів, а бабуся одягла кофту зі спідницею.

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Проте після вимкнення світла (так завжди робиться у цьому челенджі Flip the Switch) бабуся з онукою помінялися образами. Відео вийшло дуже ефектним, бо всього за тиждень зібрало майже 500 тисяч переглядів.



Користувачі соцмережі почали писати в коментарях, що на свій вік бабуся Маріани виглядає просто неперевершено, а її впевненості у собі може позаздрити кожен.

Згодом з’ясувалося, що блогерка регулярно знімається в досить відвертих фотосесіях.



А її бабуся теж не соромиться постати перед камерою у відвертому купальнику. І своїми крутими світлинами літня жінка вражає прихильників у соцмережі.

Дивіться фото харизматичної бабусі: