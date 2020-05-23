Бабуся знялася в сексуальній фотосесії у ванні з пряжею: ефектні фото та реакція чоловіка

Бабуся попросила свою доньку-фотографа Саманту зробити світлини, які потім можна подарувати чоловікові на іменини. Проте дівчина вирішила влаштувати для бабусі сексуальну фотосесію у ванній з приладдям для в’язання. Фото вийшли дійсно неповторні, як і реакція чоловіка.

Бабуся Ліза хотіла собі красивий портрет, який би підійшов на подарунок. Але її донька, яка має чудове почуття гумору та досвід у фото в стилі будуар (це вид фотосесії, націлений на розкриття жіночності та збереження індивідуальних рис людини) вирішила запропонувати мамі саме таку фотосесію, пише видання Good House.

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"Моя мама насправді дуже скромна. Тож, коли я сказала, що вона повинна робити будуар-зйомку, щоб вона побачила, чим я заробляю на життя, вона пожартувала: "Тільки у ванні, повній пряжі", думаючи, що я цього не зроблю", – розповіла Саманта.

Фото вийшли дійсно ефектними та красивими. Ви лише подивіться.

Дивіться, які фото вийшли після сексуальної фотосесії



А тепер гляньте на реакцію її чоловіка, який отримав ці фото в подарунок. Так, Майк був спантеличений та вражений, побачивши світлини своєї коханої.

Реакція чоловіка на фото дружини:



"Батьки ніколи насправді не дозволяли мені фотографувати їх. Я відчуваю, що це був цікавий досвід зв'язку між моєю мамою і мною, тому що вона побачила мене в моїй стихії, і я зробила кілька справді хороших кадрів між перервами на сміх", – додала Саманта.