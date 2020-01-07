Батьки наречених випустили метеликів на весіллі, але ті переслідували їх весь день: милі фото

Батьки нареченого хотіли вшанувати свою доньку, яка напередодні загинула в автокатастрофі, тому вирішили для цього випустити в небо метеликів на весіллі сина. Але комахи не захотіли їх покидати та провели з ними весь день.

Фотографині Джессіці Маннс вдалося зафіксувати чарівні фото з метеликами. Цю весільну історію вона розповіла у фейсбуці.

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Наречений Макс Ван Гордер втратив молодшу сестру Ванесу в ДТП на день Різдва за кілька років до свого весілля. Ванеса була особливою та близькою для нього і його нареченої Лідії, яка дружила з дівчиною.

Коли Макс та Лідія вирішили одружитися в Пенсильванії, вони знали, що хочуть якось вшанувати Ванесу. Їхній план полягав у тому, щоб батьки Макса випустили красивих метеликів в пам’ять про доньку під час церемонії.



Батьки нареченого випустили метеликів на весіллі

Вони зробили, коли грала пісня "Десь над веселкою", проте в цей момент сталося щось дивне: метелики не захотіли розлучатися з сім’єю.

"Після того, як ми їх випустили, близько половини з них злетіла над нашими головами, а друга половина почала літати над батьками нареченого і сідати на них. У тата Макса під час всієї церемонії сидів метелик на пальці", – розповіла фотографиня.



Метелик постійно сидів на пальці тата нареченого

У своєму дописі Меннс зазначила, що цей момент був "мабуть, найбільш емоційним зі всіх, що вона бачила на весіллі".

Окрім того, кілька метеликів чіплялися до сукні Лідії, коли вона йшла назад по проходу. І навіть через годину після одруження, коли пара святкувала весілля, декілька метеликів прилетіли до букета нареченої.

Ще через кілька годин під час промови одна комаха заскочила в заклад, здавалося, нізвідки, і приземлилася прямо на шию Лідії і залишився там до закінчення розмови.



Метелик сидів на шиї нареченої

У Facebook наречена подякувала фотографині за те, що вона зафіксувала "такий особливий і люблячий момент" під час її великого дня. "Дух Ванеси був з нами там ще всю ніч", – написала вона.

Приголомшливі фото з церемонії наречених: