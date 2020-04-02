Батьки почали більше конфліктувати з дітьми під час пандемії COVID-19: деталі дослідження

Стрес та невпевненість через поширення коронавірусу у всьому світі впливають на батьків, а діти відчувають їх психологічний та фізичний тягар. Нове дослідження показує, що батьки стали частіше кричати на своїх дітей.

Дослідники Мічиганського університету стверджуют, що за останні два тижні кожен шостий батько навіть міг вдарити дитину, пише Medical Xpress.

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"Прагнучи задовольнити потреби своїх дітей під час закриття шкіл, батьки в США зіткнулися з проблемами в розпал пандемії коронавірусу. Адже постійний догляд за своїми дітьми втомлює", – каже дослідник Шавна Лі.

Зокрема, фінансові проблеми, соціальна ізоляція, самотність і інші тривоги стають на шляху виховання батьків.

Хоча більшість опитаних заявили, що відчувають себе ближчими до своїх дітей, залишаючись вдома, батьки також розповіли про збільшення психологічного та фізичного покарання дітей.

Результати дослідження

Більшість батьків (52%) заявили, що фінансові проблеми та соціальна ізоляція (50%) перешкоджають вихованню батьків.

Чотири з десяти батьків заявляють, що кричали на малечу кілька разів за останні два тижні.

за останні два тижні. Один із шістьох батьків сказали, що вони били дитину хоча б раз за цей час . Ще 11% сказали, що робили це кілька разів або більше.

. Ще 11% сказали, що робили це кілька разів або більше. Але є й позитивне в цьому: 88% батьків повідомили, що вони та їхні діти проявляли любов один до одного за останні два тижні.

В опитуванні взяли участь понад 500 дорослих. Респонденти повідомили про своє психічне здоров'я та самопочуття, батьківство та економічну ситуацію під час пандемії коронавірусу.