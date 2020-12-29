Батьки подарували доньці банан: емоційна реакція дівчинки здивувала – відео

Батьки вирішили загорнути для своєї малечі в новорічну упаковку не давно омріяний подарунок, а звичайний банан. Проте маленька дівчинка відреагувала на експеримент батьків дуже емоційно та мило, вона не засмутилася, а неймовірно зраділа цьому.

Ще кілька років тому американський телеведучий Джиммі Кіммел організував цікавий експеримент, в якому батьки дарували своїм дітям не зовсім те, що малеча хотіла, і знімали на відео реакцію дітлахів.

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Тоді багато подарунки викликали розчарування у малюків і вони насилу приховували свої сльози, а деякі навіть влаштовували істерики, отримавши на Різдво шкільний пенал, овочі чи інші нецікаві подарунки.

Так батьки однієї дівчинки опублікували відео, у якому вирішили пожартувати над своєю донькою подібним чином і загорнули їй у подарунок звичайний банан. Проте малечу це не замутило. На відео помітно, що вона захоплена подарунком.

Як батьки подарували банан доньці: дивіться відео

Така непідробна радість маленької дитини на звичний банан викликала справжнє розчулення і захоплення у користувачів соцмереж. Очевидно, дорослі й самі не очікували такої чудової реакції доньки.