Батьки пожартували, сказавши дітям, що карантин закінчився: кумедна реакція малечі у відео

Всі діти зараз перебувають на карантині через поширення коронавірусу та закриття шкіл. Проте батьки не втрачають шансу пожартувати над своїми чадами. Так, дорослі вигадали цікаву ідею – вони кажуть дітям, що карантин закінчився і ті можуть йти до школи, знімаючи їхню реакцію на відео.

Так, Роберт Скотт Гоуер разом з дружиною теж вирішив пожартувати зі своїх доньок, пише ютуб-канал Caters Clips, який і оприлюднив відею.

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Зранку батьки сказали дітям, що карантин закінчився і ті можуть йти до школи. Жарт вдався лише через те, що 14-річна Мадлен, 9-річна Емма та 8-річна Ліла не пам'ятали, скільки днів карантину вже пройшло, тож були впевнені, що до школи дійсно потрібно.

І коли вони вже були готові й чекали надворі, тато зізнався, що карантин ще триває. На відео чути, як чоловік запитує "Дівчата, який сьогодні день?". І коли вони розуміють, що це жарт, то не приховують своєї реакції.

Дивіться відео: як тато пожартував з доньок:



Школярів можна зрозуміти — вони вже кілька тижнів сидять на карантині і, на відміну від дорослих, неймовірно нудьгують.

Тому що для дорослих самоізоляція — це можливість відпочити, навести порядок в домі чи зайнятися давно запланованими справами. А для дітей це заборона на ігри на вулиці, неможливість бачитися з друзями тощо.

Дивіться ще декілька відео, як батьки влаштували розіграші для малечі:

У такій ситуації повернення в школу сприймається малюками як щастя. Але, на жаль, влада поки не думає знімати карантин, тому дітлахи з тугою дивиться весняну погоду та чекають.

Можливо, після цього діти будуть відповідальніше ставиться до школи та стануть цінувати можливість вчитися та спілкуватися особисто.