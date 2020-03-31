Батьки щороку здійснюють понад 200 помилок у вихованні дітей: дослідження

Батьки роблять багато помилок у вихованні своїх дітей. Згідно з дослідженням, за період від народження дитини до того моменту, коли вона з’їде з рідного дому, американські мами та татусі роблять близько 4 тисяч помилок у вихованні.

Головним недоглядом більшість сучасних батьків вважають надлишок часу, який дитина проводить зі смартфоном, пише Fox News.

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Дослідники опитали понад 2 тисячі американців віком від 23 років з дітьми. Виявилося, що в їхніх вихованих методах за рік в середньому накопичується близько 200 помилок. Натомість до 18-річчя дитини кількість помилок зростає майже до 4 тисяч.

Результати дослідження:

65% респондентів зізналися, що їхні діти проводять занадто багато часу перед екранами ;

; 42% мам і тат в США розповіли, що випадково навчили своїх дітей нецензурних слів ;

; 39% покаялися, що через недогляд їхні діти дізналися те, що їм було ще рано дізнаватися.

З’ясувалося, що для американців найскладніше є виховання шестирічних малюків. Половина учасників дослідження, які мають по двоє і більше дітей, зізналися, що молодші діти – їх улюбленці.

Куди батьки звертаються за порадою у вихованні малечі? Найчастіше вони звертаються до свого партнера (42% відповідей), 41% запитує що робити у власної матері і ще 31% у будь-якого іншого доступного члена сім’ї, бабусь і дідусів. Тільки 17% мам і тат заявили, що шукають відповіді в інтернеті, а 10% – звертаються до аудиторії в соцмережах.

Цікаво, більше половини американських батьків (54%) заявили, що найефективнішою виховної стратегією вважають чуйність і відгук на дитячі потреби та прагнення.