Неймовірно, коли батьки не тільки підтримують нащадків в їхніх хобі, але й самі пробують робити те, що подобається дітям. Татусь Еш Міллс тому яскравий приклад. Австралієць повторює вправи своєї доньки-гімнастки і показує це все у мережі.

За словами чоловіка, коли його маленька Алекс пішла у школу гімнатистики, він лише з гордістю спостерігав за її щоденними тренування. Однак одного дня Еш Міллс і сам вирішив займатись вправами, а його вчителем стала школярка. Всі, зазвичай, невдалі спроби повторити трюки вони викладають в інстаграмі та ТікТок, де на нові кумедні ролики невтомного батька і його доньки очікують тисячі людей.

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Відео Еш і Алекс Міллси полюбляють з гумором підписувати. До прикладу, в одному ролику можна було побачити саркастичну фразу "Чудова спроба, тату", або ж "Ну от, знову". На всіх кадрах Алекс демонструє нові вміння, які отримала у спеціальній школі, та спробу її батька повторити це.

Та не всі спроби Еша Міллса є провальними. Після годин тренування з донькою австралійському татусю таки вдається повторити складні вправи. На власному прикладі він показує нащадку, що наполеглива робота завжди дає результат.

Викликає захват у мережі й те, що спроба підтримати донечку переросла у справжнє сімейне хобі. Еш Міллс зробив все для того, аби його Алекс могла займатись не тільки в спеціальному залі, але й вдома. Для дівчинки він придбав необхідне обладнання, яким тепер і сам залюбки користується.

А от щодо травм, то в одному коментарі татусь зізнався, що тільки раз отримував серйозне пошкодження. Тоді під час виконання сальто на батуті він невдало приземлився, після чого провів обстеження в клініці. Однак це не завадило Ешу Міллсу повернутись до спільних розваг з донечкою.