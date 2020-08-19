Малюки завжди дуже непередбачувані і вміють дивувати своїх батьків. Тато, який мав бороду, вирішив зголити її та перевірити, чи впізнає його маленька донечка. Схоже, що реакція крихітки неабияк шокувала його.

Татусі часто люблять влаштовувати кумедні ігри з дітками. Вони насолоджуються спільним часом, щопроводять з малюками, та вигадують різноманітні розваги, щоб викликати сміх у нащадків. Чоловік, який зголив бороду і після цього показав себе доньці, вочевидь також прагнув розвеселити крихітку, проте щось пішло не так. Реакцію дівчинки на вчинок тата опублікували на сайті reddit.com.

Читайте також Діти зламали скляний палац вартістю 64 тисячі доларів: несподівана реакція працівників музею

Спершу вигадливий татусь грався із донькою у веселу гру з рушником. Він накривав ним голову і чекав, поки донечка зніме його. Дівчинка починала голосно реготати, поки бачила татка із красивою бородою.

Проте пізніше чоловік вирішив перевірити, чи впізнає його донька без бороди. Він поголився і знову ж таки накрив голову білим рушником. Проте донька не була готова до цього. Зірвавши тканину, вона неабияк злякалася і почала плакати. Дівчинка не впізнала тата і ще довго не могла заспокоїтися.