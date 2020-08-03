ЮНІСЕФ не підтримав ініціативу українського Кабміну про заміну "пакунків малюка" матеріальною допомогою. Щоб купити товари з "бебі бокса" вроздріб, батькам доведеться витратити щонайменше вдвічі більше коштів.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав Кабмін відмовитися від заміни "пакунків малюка" матеріальною допомогою. За словами Голови Представництва ЮНІСЕФ Лотти Сильвандер, українські батьки задоволені подарунками від держави у вигляді "бебі боксів" і не хочуть замінювати їх на грошову допомогу. Загалом, українці оцінюють вміст "пакунків" у 4,8 балів з 5 максимальних, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу 5 тисяч гривень замість "пакунків малюка": інструкція, як батькам отримати компенсацію

Ми закликаємо Уряд продовжити програму “Пакунок малюка”, яка підтримує сім’ї новонароджених по всій Україні. Абсолютна більшість батьків підтримують цю ініціативу і відзначають її вплив на власний бюджет,

– заявила Лотта Сильвандер

Сума витрат для батьків зросте у декілька разів

Якщо сім'ям новонароджених доведеться самим купувати товари із "пакунка малюка", вони точно не вкладуться в обіцяні від держави 5 тисяч. Аналітика ЮНІСЕФ демонструє, що покупка дитячої продукції вроздріб коштуватиме батькам дорожче на 50-200%. Такі витрати можуть стати непідйомними для багатьох українських сімей. Сьогодні ж понад 79% опитаних заявили, що "бебі бокси" допомогли врятувати сімейний бюджет після народження малюка.

Що було раніше?

Кабмін схвалив експериментальний проєкт: замінити "пакунки малюка" матеріальною допомогою в розмірі 5 тисяч гривень. Щоб батьки новонароджених отримали кошти, для них повинні у "Приватбанку" відкрити спеціальний рахунок з особливим режимом.