Бережіть себе та приймайте свою "неідеальність": як стати хорошими батьками

Всі батьки хочуть, щоб їхні діти були щасливими, добре вчились в школі, були добрими тощо. Але поки не існує конкретного рецепту для виховання успішних дітей, тому психологи вказують на кілька факторів, які залежать лише від батьків. Адже, маючи хороші якості, дорослі зможуть виховати щасливих дітей.

Психологиня Маріанна Актаєва назвала виданню НВ якості, які повинні мати всі батьки, які хочуть виховати щасливих та успішних дітей.

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П’ять якостей хороших батьків

Майте енергію

Емоційно виснажені батьки, навіть маючи велике бажання, не можуть повною мірою подбати про дитину. "Пам’ятаєте правило безпеки в літаку? Кисневу маску спершу надягаємо на себе, і лише потім на дитину. Так працює і механізм виховання. Спершу піклуємося і виховуємо себе", – наголошує експертка.

Деякі сім’ї впроваджують психологічні інструменти (активне слухання, арт-методики та інше) для підвищення якості відносин з дитиною. Тобто мама або тато не бояться просити порад щодо боротьби з втомою або емоційним вигоранням. Адже втомлюватися – це абсолютно нормально.



Не соромтеся сказати, що ви втомилися / Фото Unsplash

Тому бережіть себе. Ставте себе на перше місце. І не варто плутати це з інфантильним егоїзмом, де людина мислить категоріями "я, мені, моє". Бо наповнені енергією, ресурсами батьки завжди поділяться своєю радістю, енергією і турботою і з малечею.

Будьте відповідальними

Зізнайтеся, як часто ви звинувачуєте вихователя в садку чи вчителя в школі за те, що той не знайшов підхід до вашої дитини чи не допоміг їй підтягнути бал з біології тощо.

Можливо, вам буде неприємно це чути, але звинувачувати таких фахівців немає сенсу. Якщо вашій дитині немає 18 років, візьміть повноцінну відповідальність за неї на себе. Знаходьте час на розвиток дитини та не бійтеся з нею провести відверту розмову.

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До того ж, ви можете спокійно пояснити вихователю чи вчителеві, як з вашою дитиною можна поводитися, а як не можна. З’ясуйте, чому вашій дитині не вдається якийсь предмет і допоможіть. Адже питання особистої відповідальності батьків для побудови довірчих відносин з дітьми дуже важливе.

Будьте цілісними

Швейцарський психіатр Карл Юнг зазначає: "Як я можу бути реальним, не відкидаючи тіні? Якщо я хочу бути цілісним, то повинен мати і темну сторону". Тому психологиня Маріанна Актаєва радить батькам приймати свою "неідеальність".

"Хороші батьки здатні прийняти свої "слабкі сторони, тим самим відкривши величезний контейнер для трансформації "незручних" емоцій і якостей своєї дитини", – додає вона.

Будьте захопленими

У бесідах діти часто нарікають на те, що батьки завжди зайняті, а коли не зайняті, то обов’язково втомлені чи похмурі. Невже такими ви хочете бути в очах ваших дітей? Тому психологиня рекомендує бути захопленими – цікавитися своєю справою або хобі.



Показуйте дитині свої захоплення / Фото Unsplash

Так, навіть приготування вечері можна перетворити на захопливу пригоду. І діти будуть бачити у вас цю іскорку та захоплюватимуться самі. Кожен ваш талант важливий, не приховуйте його.

Не "грайте в добрих батьків"

Замість того, щоб "грати в доброго тата чи маму", станьте ними. Розвивайте в собі чотири вищевказані якості й активно займіться самонавчанням у сфері батьківства. Читайте, слухайте, вникайте в статті дитячих психологів. Пориньте в науку про дитину з головою, і згодом ця інформація стане колосальною підмогою в побудові радісних сімейних буднів.