Без тілесних покарань та поводяться "як з царем": чим корисний тибетський спосіб виховання дітей

Корисні навички, яких прививають малюкам у Тибеті, допомагають виростити повноцінну і самодостатню особистість, яка поважає своїх батьків. Тож, цей мудрий народ може багато чому навчити сучасних батьків.

Основні правила тибетського виховання

Найважливіше – це ніяких принижень та тілесних покарань. Єдина причина, по якій б’ють дітей – якщо вони не можуть дати здачі, пише видання Сoma.

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Виховання малюків до 5 років

Батьки поводяться з малою дитиною до 5 років "як з царем" – нічого не забороняють.

До того ж, малеча ще не здатна вибудовувати довгі логічні ланцюжки. Наприклад, вона розбила дорогу вазу. Але ж дитина не розуміє, що для покупки такої вази потрібно багато працювати, заробити гроші. Тож і покарання вона сприйме як придушення з позиції сили. Ви не навчите її не бити вази, а навчите підкорятися тому, хто сильніший.

Якщо ж малеча робить щось небезпечне, то дорослі мають зробити перелякане обличчя і видати переляканий вигук. Дитина таку мову зрозуміє. Адже в цей часу у розвитку малюка закладаються активність, допитливість, інтерес до життя.



Тибетські діти / Фото Pinterest

Виховання малюків з 5 до 10 років

У цей час тибетські батьки поводяться з дитиною "як з рабом". Ставити перед нею завдання і вимагати їх виконання. Можна карати за невиконання (але не фізично).

У цей період активно розвивається інтелект. Дитина повинна навчитися прогнозувати реакцію людей на її вчинки, викликати позитивне ставлення до себе і уникати прояву негативу.

Виховання дітей з 10 до 15 років

Як з ними поводятися батьки? Батьки мають радитися з дитиною з усіх важливих питань, заохочувати самостійність. Натомість свою думку дорослі можуть нав’язувати в процесі обговорення, з підказками, порадами. У цей час у дітей формується самостійність і незалежність мислення.

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Виховання дітей з 15 років

Батьки у Тибеті ставляться у такому віці до дитини з повагою. Адже виховувати своє чадо вже пізно, і дорослим залишається тільки пожинати плоди своєї праці.

Які ж наслідки може викликати недотримання цих правил?

Якщо Ви будете продовжувати "сюсюкатися" з малюком після 5, то він виросте інфантильним, нездатним до праці і взагалі до духовних зусиль.

Якщо Ви будете опікуватися дитиною як з маленькою після 10, то вона виросте невпевненою в собі, буде залежною від більш самостійних друзів.