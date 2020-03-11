Безмежна любов через фото: обрали 20 найкрутіших світлин татусів з їхніми дітьми

Фотографи опублікували кращі роботи з міжнародного фотоконкурсу "Батько і дитина". На них зображені татусі і їхні малюки, що живуть в різних країнах, різних національностей і які сповідують різні релігії.

Але всі світлини об'єднує одне велике і всепоглинаюче почуття – любов. Відомо, що для конкурсу було надіслано близько тисячі фотографій з усього світу.

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І хоча мужні чоловіки завжди здатні захистити будь-кого, часом вони не бояться здатися слабкими і не соромляться проявляти свої почуття, якщо це стосується їхніх дітей чи коханих жінок.

Нижче опубліковані світлини татусів з їхніми дітьми, які вас точно зворушать.

Дивіться фото татусів з їхніми дітьми: