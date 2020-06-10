За останні півстоліття змінилося співвідношення дітей, які проживають у багатих та бідних країнах. Так, у сучасному світі понад 60% дітей живуть у бідних країнах.

Про це йдеться у дослідженні Брукінгського інституту.

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Результати дослідження показують, що

37% дітей проживають у благополучних країнах,

63% дітей – у бідних країнах.

Хоча у 1950 роках ситуація була дещо іншою: тоді 60% дітей жили в країнах з високим або верхнім середнім рівнем доходу, 40% — у країнах з низьким або нижчим за середній рівнем доходу.

За словами вчених, таке співвідношення показує, що уряди не володіють необхідними ресурсами, щоб піклуватися про дітей, оскільки їхні шкільні системи перевантажені. Щоб виправити ситуацію, варто підвищити рівень освіти в бідних регіонах.

Цікаво, видання Старий Лев опублікувало кілька фото, які показують, як діти з бідних країн добираються до школи. Так, учні можуть йти через прірву, зруйнований міст чи на буйволах. Ці світлини просто вражають.

Дивіться фото, як діти з бідних країн добираються до школи: