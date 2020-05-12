Бізнес з нуля для початківців: поради, як легко відкрити власну справу

Як потрібно і з чого почати власну справу, який бізнес найприбутковіший і вигідний в Україні? Ми підготували поради, які допоможуть вам відкрити свою справу і створити успішний малий бізнес.

Багато хто мріє відкрити власну справу і добре заробляти. Тому видання Prostobiz опублікувало поради, як і з чого правильно почати власний бізнес з нуля, як побудувати і розкрутити прибутковий бізнес в Україні.

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Як з'являється бізнес-ідея

Для створення будь-якого бізнесу знадобиться перспективна бізнес-ідея. Бо якщо у вас немає ідеї, ви не зможете відкрити прибутковий і ефективний бізнес.

Де взяти бізнес-ідею? Ви можете провести "мозковий штурм", записати всі цікаві ідеї і вибрати найбільш підходящу. Крім того, подумайте, що ви добре вмієте робити і чи можна на цьому заробити.



Придумайте бізнес-ідею / Фото Ideas

Як почати свій бізнес в мережі інтернет? Вибираючи бізнес-ідею, врахуйте, чи є у вас гроші на старт бізнесу, чи збираєтеся ви брати кредит або шукати інвестора. Якщо грошей немає, шукайте бізнес-ідею без вкладень або з мінімальним стартовим капіталом. Якщо у вас є заощадження, можете розглядати різні варіанти ідей.

Створення бізнес-плану

Після того, як ви визначилися з бізнес-ідеєю, і вирішили, яким бізнесом будете займатися, необхідно скласти бізнес-план. Бізнес-план – це докладний опис процесу реалізації бізнес-ідеї з усіма необхідними розрахунками.

За допомогою бізнес-плану ви розрахуєте термін окупності бізнесу, дізнаєтеся показники ефективності і т.д. Крім того, бізнес-план буде вашим путівником у процесі започаткування власної справи. Бізнес-план також стане в нагоді для пошуку інвесторів або отримання банківського кредиту.

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Де взяти бізнес-план? Тут є 3 варіанти:

Написати самостійно, прочитавши рекомендації щодо складання бізнес-плану.

Знайти готові приклади бізнес-планів та відредагувати.

Замовити бізнес-план в спеціалізованих фірмах.

Реєстр бізнесу

Якщо ви успішно пройшли попередні кроки на шляху до бізнесу, необхідно зареєструвати підприємництво. В першу чергу, потрібно вибрати організаційно-правову форму підприємництва. Радимо почитати чим відрізняються ФОП, ПП, СПД і ТОВ. Форма власності впливає на порядок управління, взаємини і відповідальність засновників, статутний фонд, оподаткування тощо.

Визначившись з формою бізнесу, необхідно пройти процедуру державної реєстрації підприємства. Зробити це можна 2 способами – самостійно або скористатися послугами професійних юристів. За даними Prostopravo мінімальна вартість юридичних послуг реєстрації приватного підприємства (ТОВ, АТ, ПП) становить 750 гривень.



Обов'язково зареєструйте бізнес / Фото Open business

Де взяти гроші на старт і розвиток бізнесу? Як показує практика, будь-який бізнес потребує вкладень – маленьких або великих. Крім того, в процесі розвитку бізнесу може з'явитися дефіцит вільних грошових коштів. У таких випадках можна оформити банківський кредит.

Ефективне управління бізнесом

Створивши бізнес, необхідно правильно управляти і розвивати його. Сучасний світ змінюється дуже швидко, тому потрібно йти в ногу з ним. Обов'язково аналізуйте конкурентів, порівнюйте вашу продукцію або пропоновані послуги з іншими пропозиціями на ринку. Розвивайтеся і удосконалює свій бізнес. Тільки тоді ви можете розраховувати на гарний прибуток.

Якщо у вас є перспективна бізнес-ідея і бажання працювати, ви обов'язково станете успішним підприємцем.

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9 самовиправдань, що заважають почати свій бізнес вже сьогодні

Виправдання для себе є у всіх. Але в разі започаткування власної справи – думки і фрази, що виправдовують відсутність такого початку, рідко бувають справедливі. Зазвичай в самовиправдання корениться просте незнання деяких речей, які можна досить просто дізнатися.

Свій варіант викриття популярних відмовок проти започаткування власної справи пропонує Джефф Хейден, відповідальний секретар журналу Inc.

Cамовиправдання 1. "У мене немає грошей для старту"

Як говорить Давид Лавинский: "Підприємницький старт – це наука і мистецтво, як обходитися без грошей, без персоналу і без особистого часу".

З грошового "великого пияцтва" не варто починати «життєвий бенкет», від цього можна "впасти під стіл". Бенкет потрібно починати з грошового аперитиву, тобто мінімальної суми, яку неважко роздобути. А харчуватися і пригощати інших на цьому бенкеті, переважно, слід живильним їжею – вашими ідеями і активностями, які поліпшують життя інших людей.



Спілкуйтеся з партнерами та спонсорами / Фото Business-mаrk

Тому спочатку продумуйте прості ідеї бізнесу, не думаючи про гроші. Потім заразите інших вашою вірою на користь цих ідей. Тоді до вас прийдуть і стартові інвестиції.

Самовиправдання 2. "У мене немає часу"

Зайвий час є у всіх. Питання в тому, що потрібно відмовитися від зайвого часу. Якби вас в наметі засипало землею і у вас залишилося кисню на 24 години, ви б не придумували жарти в Твіттері, не дивилися б фільми, новини і футбол по телевізору. Ви б весь час викопували себе з пастки.

Застосуйте такий же рівень екстреності. Відмовтеся від того, що вам здається відпочинком, але що насправді ним не є – і ваш графік миттєво отримає порожні години щодня. Залишилося від щирого серця захотіти заповнити ці години стартом власного бізнесу.

Самовиправдання 3. "Свій бізнес – це складно і страшно"

Кожен підприємець боїться вести бізнес. Але ж ви і в дитинстві боялися піти в школу, сісти на велосипед, поплисти в водоймі, летіти в літаку, випробувати вперше складний атракціон, зробити перші дії з комп'ютером, побувати високо в горах тощо. І все це ви зробили, бо подолали страх.

Тож, зробіть з ваших страхів паливо для стимулювання сили волі. Пам'ятайте, що чим страшніше вам було, тим більше задоволення ви отримаєте, коли його переможете. А задоволення від своєї перемоги – важливий двигун життя.

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Самовиправдання 4. "Я нікого не знаю, у мене немає потрібних зв'язків"

У наш час це смішна відмовка. За допомогою сайтів компаній, а також фейсбуку, твіттера та інших соцмереж ви можете налагодити контакт практично з будь-яким важливим для бізнесу фізичною та юридичною особою.

Зараз всі люди і компанії дивно доступні. Це один із секретів успіху багатьох з них. Якщо вони нічого не відповідають вам і нічого не роблять для вас – це означає, що вони про ваші ідеї ще не знають. Тисячі мільйонерів розповідали, що на старті ризикнули запропонувати свою схему важливим персонам - і були здивовані, що їм таки відповіли.

Самовиправдання 5. "У мене були ідеї, але вже пізно: вони реалізовані іншими"

Пам'ятайте, що Марк Цукерберг не був винахідником соцмереж. Але світовим явищем зробив їх саме він. І заробив на соцмережі найбільше теж він.

Більшість вдалих стартапів будується не на тому, щоб "зробити абсолютно нове", а на тому, щоб "зробити краще". А для цього треба реагувати на те, що вже існує навколо вас, відразу ж придумуючи, як це поліпшити.



Зробіть свій бізнес найкращим / Фото Укрінформ

Інновації дуже рідко досягають піку у корпорації-першопрохідника. А чи не більшість найуспішніших компаній стали великими на основі вдосконалення недавно створених ідей та інновацій. Ніколи не пізно бути готовим відшліфувати те, що вивів хтось інший, зробивши його ідеї краще, швидше або дешевше.

Самовиправдання 6. "Я непереконливий, боюся спілкуватися"

Люди будуть слухати все, що їм цікаво, не має значення, як і ким воно сказано. Є маса викладачів з проблемами мови, але їх слухають, оскільки вони говорять унікальні речі, які слухачі відчувають корисними для себе.

Якщо вас не слухають, проблема не в слухачах і не в котра говорить – проблема в вашому контенті. Вам потрібно розуміти слухачів і тільки виходячи з їх потреб, формувати свої повідомлення.

Самовиправдання 7. "У мене немає бізнес-навичок"

Немає проблем: отримаєте навички: сходіть на курси, прочитайте книгу, подивіться відеокурс, поговоріть з друзями.

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Самовиправдання 8. "Мені буде некомфортно почати жити інакше"

Якщо бізнес-ідея порушує ваші принципи, віру, етику – однозначно вам втілювати її не варто. Але якщо вам просто лінь вийти з вашої зони комфорту, згадайте, що вона вам скоро самому страшно набридне. Для чого ви їздите у відпустку, як не для зміни зони комфорту?

Не бійтеся психологічних зон комфорту, бо їх – мільйони. І ведучи свій бізнес, ви теж кілька таких комфортних станів сформуєте під себе.

Самовиправдання 9. "Бізнес – це занадто складно"

Відразу бігти на марафонську дистанцію важко. Пробігти навколо стадіону сьогодні коло, завтра два і так далі аж до дистанції в 42 кілометри – набагато легше.

Тому зробіть один маленький крок до складної мети – наприклад, придумайте і запишіть десяток бізнес-ідей. Відпочиньте. Потім другий маленький крок – дізнайтеся, як пишеться бізнес-план. А потім ще і ще.