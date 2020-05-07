Бізнес у США: дві сестри з Прикарпаття відкрили власну справу з продажу квітів

Багато українців до карантину їхали за кордон шукати кращої долі: хтось навчатись, хтось заробляти дитині на освіту, а хтось реалізуватися та створити там власний бізнес. Так, відкрити власну справу у США вирішили дві рідні сестри родом з Івано-Франківська.

Зореслава та Квітослава Мацьків вже багато років живуть у Сполучених Штатах Америки в місті Чикаго, штат Іллінойс. І вже два роки займаються там власною справою – у них є невеличка крамниця квітів під назвою “The Secret Garden of Chicago”, пише видання Mega.

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Звідки виникла ідея займатись саме квітковою справою?

"Коли ми приїжджали в Чикаго, виникала проблема купити дійсно гарні квіти. У нас в Україні вже давно були коробки з красивими квітами, а тут, в Чикаго, цього не було. Навіть коли йшли на день народження, гарний букет знайти було нереально. Все було стандартне. Саме тому ми вирішили зайнятись цією справою", – відповіла Зореслава.

Спочатку дівчата продавали квіти для друзів та дарували рідним. А згодом люди побачили їх красиві букети й почали запитувати, де дівчата такий букет взяли і просили зробити і їм.

За словами Зореслави, перших півроку вони працювали вдома. Пізніше з’явилось більше замовлень й довелося шукати приміщення. Так і почали розвиватись.



Зореслава та Квітослава Мацьків відкрили крамницю з квітами у США / Фото Mega

На флористів дівчата не вчились, за освітою Квітослава – магістр міжнародного права, а Зореслава – магістр з міжнародних відносин. Щоправда, до цього сестри працювали в агенції, яка займається декоруванням весіль та інших заходів, тому навички флористів вже мали.

Їхній магазин працює понад два роки. Дівчата розповідають, що вже мають постійних клієнтів. Цікаво, що до них звертаються багато українців (адже діаспора в Чикаго насправді одна з найбільших в Америці), але серед клієнтів є й чимало американців, поляків та інших. Тому у планах на майбутнє відкрити ще один магазин, який буде розташований ближче до центру міста.

Зореслава та Квітослава зізнаються, що створити власний бізнес у США – не важко. Головне у веденні власної справи там – позитивні відгуки про хороший сервіс та обслуговування. Рекламують свою крамничку здебільшого в інстаграмі. Також деякий час про них писав журнал української діаспори Ukrainian people.

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Зазначимо, що нещодавно сестри розпочали співпрацю з п’ятизірковим готелем Four seasons в Чикаго – це один з найвідоміших готелів у світі. Квітослава й Зореслава дуже раді, що отримали таку можливість. І це ще раз підтверджує той факт, що тільки робота над собою та самовдосконалення може привести до висот.