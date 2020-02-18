Бізнес з нуля: історія компанії, яка виробляє гаманці та приносить 50 мільйонів доларів

У 2013 році Даніель Кейн з допомогою тата заснував свою компанію The Ridge, яка виробляє гаманці, в які вміщуються до 12 кредитних карток та кілька доларових купюр. До того ж, під час запуску бізнесу хлопець вклав лише 2 тисячі доларів, а персонал компанії складав 4 людини.

Цього року компанія розраховує, що дохід досягне 50 мільйонів доларів. Як йому це вдалося? Читайте історію та шукайте поради для вдосконалення власної ідеї.

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Як виникла ідея такого бізнесу

Під час коледжу Кейн тримав власні документи – посвідчення особи, кредитні картки – та готівку у великому звичайному гаманці. Тому хлопець зацікавився пошуками альтернативи громіздким гаманцям. Так, він вирішив створити компанію The Ridge, передає видання Forbes.

Сьогодні компанія продає, окрім оригінальних гаманців, мінімалістичні сумки, чохли для телефонів та інші аксесуари.



Даніель Кейн з татом

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Знайдіть своє

За словами Кейна, ідей мінімалістичного гаманця було багато, але жодна з існуючих не була необхідно тонкою або виготовленою з міцних матеріалів – алюмінію, вуглецевого волокна та титану, які зараз і використовують у гаманцях The Ridge.

Створіть власне

"Ми створили весь дизайн з нуля. Ми придумали деякі параметри того, чого нам дуже хотілося в гаманці для себе. І так почали діяти", – розповів засновник компанії.



Гаманець компанії The Ridge

Відмовтеся від іншого

Знання, коли варто відмовитись від чогось та зосередити всю увагу на бізнесі, є ключовими. До того, як заснувати The Ridge, Кейн близько чотирьох років керував компанією сонцезахисних окулярів, поки не зрозумів, що настав час приділити виробництву гаманців всю свою увагу.

Адаптація до перешкод

Протягом перших трьох років найбільшою проблемою Кейна була підтримка попиту виробництва та підтримка високої якості. "Під час виготовлення партій гаманців виникали невідповідності – іноді це була різна товщина пластини, або одна партія була не еластичною тощо", – розповів він.

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Його команда працювала над тим, щоб полегшити цю проблему, створивши кращі зразки відеороликів щодо виробництва для виробників, які демонстрували бажану функціональність та дизайн гаманців. Кейн та його команда також створили контрольні списки, щоб забезпечити послідовність функцій гаманця.