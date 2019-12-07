Бог фотошопу: чоловік перетворює звичайні фото сина на захоплюючі зображення
Голландський фотограф Едріан Соммелінг на своїх знімках показує чарівні моменти дитинства сина, проте дещо "оживляє" їх, додаючи фотошопу. Так звичайні зображення перетворюються на незабутні ілюстрації.
Роботи веб-дизайнера користуються шаленою популярністю в інтернеті, адже є багато охочих поглянути на світ очима дитини.
Цікаво! Комікси, які змусять вас усміхнутися: мама-художниця показала, яким насправді є материнство
Подивіться самі! Ці фото вражають своєю нереальністю та дійсно запам'ятовуються.