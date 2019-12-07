Бог фотошопу: чоловік перетворює звичайні фото сина на захоплюючі зображення

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Чоловік перетворює звичайні фото сина на захоплюючі зображення / bigpicture.ru/

Голландський фотограф Едріан Соммелінг на своїх знімках показує чарівні моменти дитинства сина, проте дещо "оживляє" їх, додаючи фотошопу. Так звичайні зображення перетворюються на незабутні ілюстрації.

Роботи веб-дизайнера користуються шаленою популярністю в інтернеті, адже є багато охочих поглянути на світ очима дитини.

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Подивіться самі! Ці фото вражають своєю нереальністю та дійсно запам'ятовуються.

Автор: Марія Бондар
Теги: Фото дня Сімʼя Батьки і діти
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