Бояться бути покинутими та схильні до депресії: риси чоловіків і жінок, які "кохають до нестями"
Деякі люди часто шукають доказів, що їх кохають і чи є почуття справжніми. Проте їм самим іноді не зрозуміло, чи кохають вони, чи лише імітують пристрасть, бо їм заважають страхи, комплекси тощо. Адже випадків, коли людина вигадує собі велике кохання, а потім дивується, чому вона нещаслива, дуже багато.
Тому психологи назвали кілька ознак того, коли людина не любить, а радше невротично прив'язана до партнера.
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Основні риси чоловіків і жінок, які "кохають до нестями"
- Вони виросли в дисфункційній родині, де їхні емоційні потреби не були задоволені (потреба в любові, прийнятті).
- Їхня батьківська сім'я мала дисфункційний характер (хтось зловживав алкоголем чи наркотиками, азартними іграми; зацикленням на строгих дієтах, фізичних навантаженнях щодо себе або вас; постійні сварки та емоційна напруга).
- Не отримавши в дитинстві справжньої турботи та тепла, вони намагаються опосередковано задовольнити цю потребу через надмірне піклування про інших.
- Вони бояться бути покинутими, тому готові за всяку ціну зберегти стосунки.
- Для них немає нічого занадто неприємного, складного чи дорогого, якщо це може "допомогти" їхньому партнеру.
- Вони звикли до нестачі кохання в стосунках, що готові чекати, сподіватися та старатися дедалі більше, аби задовольнити партнера.
- Вони готові взяти на себе понад 50% відповідальності та провини за все, що сталось у їхніх стосунках.
- Їхня самооцінка – критично низька. Глибоко всередині вони не можуть повірити в те, що гідні щастя. Імовірно, вони вважають, що повинні заслужити право насолоджуватися життям.
- Оскільки у їхньому дитинстві було недостатньо впевненості і захищеності, вони відчувають сильну потребу контролювати свого партнера та стосунки. Вони маскують спроби контролювати людей та ситуації бажанням "допомагати".
- Вони залежні від чоловіків (жінок) або емоційно залежні від іншого.
- Їм властива емоційна, а іноді й біохімічна схильність до залежності від алкоголю, наркотиків або їжі (зокрема солодощів).
- Будуючи стосунки з людьми, чиї проблеми потребують вирішення, та потрапляючи у складні ситуації, вони уникають думок про власну відповідальність за своє особисте життя та психологічний комфорт.
- Вони схильні до періодичної депресії, якій намагаєтесь запобігти, нервуючись від нестабільних стосунків.
- Їм не подобаються добрі, спокійні та надійні чоловіки (жінки), які цікавляться ними. Їм такі «хороші» чоловіки (жінки) здаються нудними.
Як можна це виправити?
Щоб змінити ці сценарії, дуже важливо навчитись:
- дбати про себе;
- про своє ментальне здоров’я та базові емоційні потреби;
- також поважати свої межі та межі партнера;
- звісно, не боятись змінюватись;
- вчитися говорити про свої почуття та потреби.