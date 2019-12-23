Бояться бути покинутими та схильні до депресії: риси чоловіків і жінок, які "кохають до нестями"

Деякі люди часто шукають доказів, що їх кохають і чи є почуття справжніми. Проте їм самим іноді не зрозуміло, чи кохають вони, чи лише імітують пристрасть, бо їм заважають страхи, комплекси тощо. Адже випадків, коли людина вигадує собі велике кохання, а потім дивується, чому вона нещаслива, дуже багато.

Тому психологи назвали кілька ознак того, коли людина не любить, а радше невротично прив'язана до партнера.

Цікаво! Як люди потрапляють в залежні стосунки: відповідь психолога

Основні риси чоловіків і жінок, які "кохають до нестями"

Вони виросли в дисфункційній родині, де їхні емоційні потреби не були задоволені (потреба в любові, прийнятті).

Їхня батьківська сім'я мала дисфункційний характер (хтось зловживав алкоголем чи наркотиками, азартними іграми; зацикленням на строгих дієтах, фізичних навантаженнях щодо себе або вас; постійні сварки та емоційна напруга).

Не отримавши в дитинстві справжньої турботи та тепла, вони намагаються опосередковано задовольнити цю потребу через надмірне піклування про інших.

Вони бояться бути покинутими, тому готові за всяку ціну зберегти стосунки.

Для них немає нічого занадто неприємного, складного чи дорогого, якщо це може "допомогти" їхньому партнеру.

Вони звикли до нестачі кохання в стосунках, що готові чекати, сподіватися та старатися дедалі більше, аби задовольнити партнера.

Вони готові взяти на себе понад 50% відповідальності та провини за все, що сталось у їхніх стосунках.

Їхня самооцінка – критично низька. Глибоко всередині вони не можуть повірити в те, що гідні щастя. Імовірно, вони вважають, що повинні заслужити право насолоджуватися життям.

Оскільки у їхньому дитинстві було недостатньо впевненості і захищеності, вони відчувають сильну потребу контролювати свого партнера та стосунки. Вони маскують спроби контролювати людей та ситуації бажанням "допомагати".

Вони залежні від чоловіків (жінок) або емоційно залежні від іншого.

Їм властива емоційна, а іноді й біохімічна схильність до залежності від алкоголю, наркотиків або їжі (зокрема солодощів).

Будуючи стосунки з людьми, чиї проблеми потребують вирішення, та потрапляючи у складні ситуації, вони уникають думок про власну відповідальність за своє особисте життя та психологічний комфорт.

Вони схильні до періодичної депресії, якій намагаєтесь запобігти, нервуючись від нестабільних стосунків.

Їм не подобаються добрі, спокійні та надійні чоловіки (жінки), які цікавляться ними. Їм такі «хороші» чоловіки (жінки) здаються нудними.

Як можна це виправити?

Щоб змінити ці сценарії, дуже важливо навчитись: