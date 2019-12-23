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Бояться бути покинутими та схильні до депресії: риси чоловіків і жінок, які "кохають до нестями"

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Прив'язаність у стосунках / ilibertas.com/

Деякі люди часто шукають доказів, що їх кохають і чи є почуття справжніми. Проте їм самим іноді не зрозуміло, чи кохають вони, чи лише імітують пристрасть, бо їм заважають страхи, комплекси тощо. Адже випадків, коли людина вигадує собі велике кохання, а потім дивується, чому вона нещаслива, дуже багато.

Тому психологи назвали кілька ознак того, коли людина не любить, а радше невротично прив'язана до партнера.

Цікаво! Як люди потрапляють в залежні стосунки: відповідь психолога

Основні риси чоловіків і жінок, які "кохають до нестями"

  • Вони виросли в дисфункційній родині, де їхні емоційні потреби не були задоволені (потреба в любові, прийнятті).
  • Їхня батьківська сім'я мала дисфункційний характер (хтось зловживав алкоголем чи наркотиками, азартними іграми; зацикленням на строгих дієтах, фізичних навантаженнях щодо себе або вас; постійні сварки та емоційна напруга).
  • Не отримавши в дитинстві справжньої турботи та тепла, вони намагаються опосередковано задовольнити цю потребу через надмірне піклування про інших.
  • Вони бояться бути покинутими, тому готові за всяку ціну зберегти стосунки.
  • Для них немає нічого занадто неприємного, складного чи дорогого, якщо це може "допомогти" їхньому партнеру.
  • Вони звикли до нестачі кохання в стосунках, що готові чекати, сподіватися та старатися дедалі більше, аби задовольнити партнера.
  • Вони готові взяти на себе понад 50% відповідальності та провини за все, що сталось у їхніх стосунках.
  • Їхня самооцінка – критично низька. Глибоко всередині вони не можуть повірити в те, що гідні щастя. Імовірно, вони вважають, що повинні заслужити право насолоджуватися життям.
  • Оскільки у їхньому дитинстві було недостатньо впевненості і захищеності, вони відчувають сильну потребу контролювати свого партнера та стосунки. Вони маскують спроби контролювати людей та ситуації бажанням "допомагати".
  • Вони залежні від чоловіків (жінок) або емоційно залежні від іншого.
  • Їм властива емоційна, а іноді й біохімічна схильність до залежності від алкоголю, наркотиків або їжі (зокрема солодощів).
  • Будуючи стосунки з людьми, чиї проблеми потребують вирішення, та потрапляючи у складні ситуації, вони уникають думок про власну відповідальність за своє особисте життя та психологічний комфорт.
  • Вони схильні до періодичної депресії, якій намагаєтесь запобігти, нервуючись від нестабільних стосунків.
  • Їм не подобаються добрі, спокійні та надійні чоловіки (жінки), які цікавляться ними. Їм такі «хороші» чоловіки (жінки) здаються нудними.

Як можна це виправити?

Щоб змінити ці сценарії, дуже важливо навчитись:

  • дбати про себе;
  • про своє ментальне здоров’я та базові емоційні потреби;
  • також поважати свої межі та межі партнера;
  • звісно, не боятись змінюватись;
  • вчитися говорити про свої почуття та потреби.
 
Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Сімʼя Стосунки Психологія
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