Брехня у стосунках: 6 причин, чому чоловіки обманюють

Незалежно від того, перебуває пара у нових стосунках чи довготривалому шлюбі, брехня – це завжди боляче. Хоча інколи чоловіки обманюють коханих жінок з найкращих спонукань, не бажаючи мучити їх гіркою правдою. Тому спершу варто дізнатися реальні причини чоловічої брехні.

Незалежно від того, чому чоловік вас обдурив, вам не варто звинувачувати себе, передає видання Yourtango.

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Відповідь на питання, "чому чоловіки обманюють" може допомогти вам зрозуміти, що сталося (або що відбувається), аби ви змогли рухатися далі.

Ось 6 істинних причин, чому чоловіки обманюють.

Чоловіки обманюють, коли хочуть більше уваги

Часто хлопці можуть обдурювати через те, що вони не отримують необхідної уваги, яку вони хотіли б мати.

І хоча суспільство вважає, що лише жінки хочуть багато уваги любові та емоційної підтримки, запам'ятайте – і чоловікам потрібні ці речі.

Чоловіки обманюють, коли відчувають себе невпевнено

Коли чоловіки почувають себе невпевнено, вони теж можуть вигадувати щось. До прикладу, коли поруч присутні інші чоловіки або конкурентні люди.

Якщо чоловік бреше через те, що почуває себе невпевнено, то він, швидше за все, чекає від вас підтримки та підтвердження його якостей. Зазвичай, так роблять незрілі чоловіки, але це одна з причин, чому вони обманюють.

Чоловіки обманюють через нерозуміння, що це погано

Іноді чоловік бреше, тому що він просто не вважає це неправильним. Хлопець може вважати, що нічого в цьому поганого немає і не зашкодить іншим. Тому поясність коханому, які речі ви вважаєте неприпустимими і як важлива правда у стосунках.

Чоловіки обманюють, коли бачать, що вони не можуть контролювати щось

Відсутність чоловічого контролю у шлюбі – ще одна поширена причина, чому вони брешуть. Шлюби або стосунки повинні бути рівними та партнерськими, а коли це співвідношення втрачається, то виникають проблеми.

Тому іноді чоловіки можуть брехати лише для того, щоб довести, що вони все ще мають владу у відносинах.

Чоловіки обманюють, коли хочуть припинити стосунки

Але часом буває так, що чоловіки просто хочуть закінчити стосунки чи шлюб, і не можуть зробити це самі, тому починають брехати і обдурювати кохану людину.

Це не дуже красиво, але чоловіки, які роблять так, швидше за все, не комунікативні і мають проблеми з проявом своїх емоцій, тому не можуть щиро зізнатися у цьому.

Чоловіки обманюють, коли їх щось не влаштовує у стосунках

Іноді чоловіки відчувають негаразди у своїх стосунках. Можливо, вони відчувають, що людина погано до них ставиться, нудна чи приділяє їм мало часу та уваги. Тобто брехнею вони можуть шукати інших емоцій, яких не вистачає в стосунках.

Чи всі чоловіки обманюють? Звичайно, ні. І вони не єдині винні у цьому, адже жінки теж обманюють.

Однак, якщо ви хочете зберегти свої стосунки до або навіть після брехні, то найкращими ліками буде відверта розмова.