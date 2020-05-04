Бренд косметики: як Кайлі Дженнер відкрила власну справу та стала наймолодшою мільярдеркою

За допомогою соцмереж сестра Кім Кардашьян – Кайлі Дженнер – створила популярну лінію косметики Coty, яка виробляє продукцію більш ніж під 70 брендами, зокрема Max Factor, Lacoste і Calvin Klein, та стала наймолодшою мільярдеркою в історії. Як їй це вдалося – читайте у матеріалі.

Нещодавно 22-річна модель Кайлі Дженнер, одна з сестер знаменитого сімейства Кардашьян, в листопаді минулого року продала 51% акцій іменного бренду Kylie Cosmetics компанії Coty за 600 мільйонів доларів, тому тепер її статки становлять 1,2 мільяда долаів, пише видання Mind.

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Що відомо про Кайлі Дженнер

Вперше про Кайлі Дженнер заговорили в 2007 році, тоді дівчина взяла участь в реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардашьян", в якому також знялися її знамениті родичі. У 2010-му вона почала кар'єру моделі і стала рекламувала одяг популярних брендів.

Через деякий час Кайлі і її сестра Кендалл запустили власний бренд одягу Kendall & Kylie, пізніше з'явився і бренд косметики Kylie Cosmetics, завдяки якому в 2016 році Дженнер і увійшла в рейтинг мільярдерів.



Однак, багато хто ставиться до цього звання скептично – все-таки у Дженнер багаті і знамениті батьки, і своєю популярністю вона частково зобов'язана Кім Кардашьян, а в бізнесі їй багато допомагає мати. Але модель на критику відповіла так: "Люди не сприймають мене серйозно як бізнесвумен через мій вік і репутацію. Але мені подобається доводити, що вони помиляються".

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Зазначимо, що Дженнер народилася в сім'ї телепродюсерки Кріс Дженнер (в попередньому шлюбі – Кардашьян) і олімпійського чемпіона з десятиборства Брюса Дженнера (але пара розпалася після 23 років шлюбу).

Покликанням Кайлі виявилися соціальні мережі, де вона знайшла свою аудиторію – дівчаток-підлітків. Наразі Кайлі Дженнер зуміла залучити 173 мільйонів підписників у інстаграмі й стала шостою за популярністю знаменитістю в цій соцмережі.



"Одним постом у соцмережах Кайлі здатна охопити вдвічі більшу аудиторію, ніж трансльований по ТБ фінал чемпіонату США з американського футболу", – пояснює успіх продажів Kylie Lip Kits виконавчий директор Coty П'єр Лаубіс.

Як Кайлі вдалося створити власний бренд косметики

У грудні 2015 року Кейлі Дженнер випустила першу лінію помад, яка називалася Kylie Lip Kits і складалася всього з трьох відтінків. Однак, завдяки рекламі у соціальних мережах їй вдалося розпродати всю партію за тридцять секунд після офіційного старту продажу.

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Як виявилося пізніше, за 18 місяців на продажу помад Кайлі Дженнер заробила 420 мільйонів доларів. Вже у 2016 році стартап Kylie Lip Kits був перейменований у Kylie Cosmetics, а лінійка косметичної продукції розширилася за рахунок олівців і гелевих підводок для очей, тіней для повік, рум'ян, пудр і хайлайтерів.



Перші роки косметика Кайлі Дженнер продавалася виключно в онлайні. Але в кінці 2018 року вона домовилася про співпрацю з мережею Ulta Beauty, у якій понад 1100 магазинів. У деяких з них її косметика була повністю розпродана всього за кілька годин.

За оцінками Oppenheimer, за перші шість тижнів Kylie продала через Ulta продукцію на 54,5 мільйонів доларів. А в травні 2019-го імперія Дженнер розширилася після запуску продажів зволожуючих кремів і скрабів для обличчя під новим брендом Kylie Skin.

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Так, всього за кілька років Kylie Cosmetics перетворилася в компанію вартістю понад 1 мільярд доларів. При цьому в ній досі працює всього 12 осіб. Виробництвом і упаковкою косметики по аутсорсингу займається каліфорнійська компанія Seed Beauty, а продажам – онлайн-рітейлер Shopify. За керування фінансами і зв'язку з громадськістю відповідає Кріс Дженнер, яка допомагає в бізнесі всім своїм дітям і бере за це з них комісію в розмірі 10%.