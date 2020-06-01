Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня захисту дітей та зворушливими словами описав, що батьки мають робити для своїх дітей, аби вони були щасливими та відчували себе в безпеці.

Він написав на своєму телеграм-каналі, шо для дітей слова "Ти – найталановитіший!", "Ти найрозумніша і найкрасивіша!", "Ти все зможеш!", "Ти – моя гордість!" тощо є набагато важливішими від традиційних фраз: "Надягни шапку" або "Ти зробив "домашку"?".

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Він вважає, що батьки повинні забезпечувати та захищати дітей, а малеча має право на щасливе дитинство. "Це не тільки про дитячу освіту та здоров’я, безпеку та розвиток. Це й радісні дитячі очі, дитяча усмішка та приємні спогади про найкращий період життя", – пише президент.

Будьмо для наших дітей супергероями! І для цього не обов’язково вміти літати чи проходити крізь стіни. Нашою суперсилою можуть бути порядність і чесність, повага та толерантність, добрі слова та гарні справи,

– заявив Зеленський.

А у своєму фейсбуці президент написав, що для того, аби краще розуміти дітей, треба інколи й самому ставати дитиною. "Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися!", – йдеться у пості Зеленського.



І додав, що батькам варто знаходити більше часу для дітей, вислуховувати їх та здійснювати їхні мрії. А іноді важливіше просто міцно обійняти і сказати: "Я тебе люблю".

За словами Зеленського, на сьогодні в Україні є багато дітей, позбавлених батьківської опіки та дітей з особливими освітніми потребами. Тож, держава має бути для них захисником і добродієм, джерелом турботи та піклування. Україна має бути для них.

"У цей день я хочу окремо подякувати всім, хто працює з дітьми. Це освітяни та соцпрацівники, дитячі лікарі, правозахисники та психологи, благодійники та меценати, дитячі художники, письменники, музиканти, аніматори й багато-багато інших", – додав він.



Президент також зазначив, що День захисту дітей – це не тільки 1 червня, це має бути кожен день.

Що відомо про День захисту дітей? Вперше говорити про захист прав дітей почали ще 1 червня 1925 року. До цієї проблеми привернуло увагу дві події це: перша міжнародна конференція в Женеві, під час якої обговорювалися проблеми дітей, а також – генконсул Китаю зібрав у Сан-Франциско групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у Цзе – свято, яке символізує початок літа.



Офіційно Міжнародний день захисту дітей засновано в 1949 році, коли після Другої світової війни по всьому світу залишилися сиротами і без дому багато неповнолітніх.