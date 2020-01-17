Cекрет щасливих стосунків Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Герцог і герцогиня Кембриджські познайомилися ще в студентські роки, але їх кохання і досі є прикладом для багатьох подружніх пар. На публіці Кейт і Вільям поводяться дуже стримано, проте, придивившись, можна побачити їх ніжні дотики, трепетний погляд і прояви турботи.

Королівським персонам, як і звичайним парам, теж доводиться справлятися з труднощами. Проте схоже, що Кейт Міддлтон з принцом Вільямом з роками вже виробили свій рецепт щасливих стосунків, передає видання People.

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Джерело, близьке до королівської родини, повідомило, що шлюб Кейт і Вільяма досить старомодний. Тобто чоловік – голова сім'ї, приймає всі відповідальні рішення, а дружина завжди підтримує чоловіка.



Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото Pinterest

Також інсайдер додав: "Коли вони разом, вони постійно ніби ненароком торкаються один одного, ніжно дивляться в очі. Видно, що вони дбають один про одного".

Такий патріархальний формат відносин грає їм на руку. До того ж, за сильним чоловіком стоїть мудра жінка – поки принц Вільям вимовляє голосні промови на публіку, герцогиня Кейт вільно спілкується з президентами та першими леді.

Окрім того, попри завантажений робочий графік, Кейт встигає дивитися за трьома дітьми та навіть готувати вдома на всю сім'ю. В гостях у кулінарного критика Мері Беррі, герцогиня обмовилася, що любить кулінарію. Принц підтвердив слова дружини, зазначивши, що сам він може приготувати лише чай.

Коли у Кейт і Вільяма з'являються вільні вихідні, вони шукають чим зайняти дітей, а самі залишаються наодинці вдома. Спільне проведення часу без зовнішніх перешкод критично важливе для збереження добрих відносин.

Хоча герцог і герцогиня Кембриджські рідко демонструють свої почуття на публіці, останнім часом пара набагато частіше проявляє ніжність одне до одного на очах у всіх.