Час, проведений з онуками, продовжує життя бабусь та дідусів на 5 років: дослідження

Молоде подружжя часто віддає своїх маленьких дітей бабусям та дідусям на свята. І це правильно, адже, як стверджує нещодавнє дослідження, догляд за онуками додає старшим людям 5 років життя.

Для роботи науковці проаналізували медичні данні 500 людей віком від 70 років і старше, пише видання Motherly.

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Так, лікар Ронан Фактора пояснює, що з віком людям дуже важливо залишатись фізично та соціально активними, а також мати когнітивну стимуляцію (завдання чи вправи, які стимулюють мозок). Тому час з онуками, який цьому і сприяє, продовжує життя старших людей на 5 років.

Теж саме і з тими, хто не має своїх дітей – люди, які проводить час з дітьми, хоч і не рідними, теж отримують від цього користь.

Проте зауважимо, що ті, хто проводить з дітьми більшу частину свого часу можуть переживати фізичний та емоційний стрес. Тому відпочивати теж потрібно.

У дослідженні брали участь лише ті люди, які час від часу доглядали за онуками. Тож не забувайте дотримуватись балансу і цінувати сили один одного.