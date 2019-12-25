Час з рідними замість подарунків: зворушливий різдвяний ролик, який вчить цінувати сім’ю

Час, проведений з рідними – безцінний. І оскільки саме на новорічні свята українці мають найбільше вихідних у році – ви обов'язково маєте побачитися з сім‘єю, рідними та близькими. Адже це не тільки може підняти вам настрій та залишити круті спогади, а й зняти стрес та просто почуватися щасливим.

Нещодавнє опитування, проведене компанією Chick-fil-A, показало, що 93% респондентів вважають якісний час, проведений разом з рідними, – єдиним найважливішим елементом у створенні спогадів.

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Окрім того, 57% опитаних заявили, що вони пожертвують соціальними медіа, щоб провести більше часу з людьми, про яких вони піклуються, і майже половина (48%) сказали, що готові працювати менше, щоб витрачати більше часу на близьких.

"Ми можемо не пам'ятати, які подарунки ми отримали, але ми можемо згадати, як це було (до прикладу, святкування Різдва) з людьми, яких ми любимо", – додають експерти.

З нагоди цього дослідженя компанія створила різдвяний ролик, який вчить цінувати час з сім'єю. Цей короткий фільм слідкує за дівчинкою Сем, яка хоче провести час зі своєю сім'єю, але її рідні не мають вільного часу.

Згодом дівчинка знайшла "Магазин часу" – чарівний світ, в який вона потрапляє через родинний годинник. Там Сем познайомилася з чарівником, який врешті-решт дарує їй те, про що вона мріяла весь час: можливість зліпити сніговика разом зі свією сім'єю.

Дивіться різдвяний ролик про важливість часу з сім'єю:

Цінуйте своїх рідних і не забувайте приділяти їм достатньо часу, вони заслуговують цього!